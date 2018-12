Torra i la gran oportunitat perduda de rectificar

Deia Confuci que "l'home que ha comès un error i no el corregeix comet un altre error més gran". Torra, el president de Catalunya per delegació, l'ha tornat a fer en el seu esperat discurs de Cap d'Any. La seva elocució dirigida només a una part de la ciutadania ha deixat en evidència que no té voluntat de ser el president de tots ni, per descomptat, de rectificar. Es tracta d'una actitud a la qual ja té acostumats la resta de catalans que s'han cansat d'un president partidista i capaç de donar suport als CDR i d'ignorar la resta. Una actitud molt cristiana. Els seus pecats són perdonats en aquests dejunis de Montserrat. "Els intel·ligents deliberen, i els necis decideixen", deia Anacarsis, un filòsof escita que va viure al segle VI aC i que segueix estant vigent tants segles després.









Deia una coneguda cançó del compositor argentí Rodolfo Sciammarella, que "tres coses hi ha a la vida: salut, diners i amor, i el que tingui aquestes tres coses que li doni gràcies a Déu". Torra ha fet esment en el seu discurs a tres coses que li demana al Déu Sánchez, "diàleg, negociació i mediació". Tres peticions que podrien resumir-se en monòleg i imposició. Per tant, no només no li donarà les gràcies a Déu, sinó que farà tot el possible perquè aquest 2019 se li ennuegui i es vegi forçat a convocar eleccions. En el fons, el govern del PP facilitava més el victimisme i cohesionava el món independentista. El número tres ha de ser el favorit de Don Quim, perquè també ha fet referència a la llibertat, la injustícia i l'opressió, tres coses que fan regirar els fetges de tots els que han lluitat perquè arribés la llibertat i la democràcia a una Espanya que ha estat vivint sota la dictadura d'un general colpista i sanguinari.





De salvadors de la pàtria, la gent està fins al capdamunt, perquè en el fons. "El dret més valorat per tot home civilitzat és el dret que el deixin en pau", deia Louis Brandeis. jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units. A hores d'ara, la pau només està en els cementiris.





El número tres ha inspirat molta llegenda, però hi ha qui ho relaciona amb la picardia, l'humor i un irremeiable desig per l'eterna joventut. Les persones que compten amb un nombre tres en les seves vides no coneixen el pessimisme ni el desànim: són pura força i cordialitat.





Artístics, originals, brillants, astuts i àgils, els números 3 acostumen a no passar desapercebuts i a seduir amb els seus divertits encants. Aquest gran carisma que comparteixen sol atorgar-los una vida plena d'amistats, amors -encara que no massa duradors-, i relacions de tot tipus. La veritat és que hi ha excepcions que confirmen la regla. Aquesta ha de ser la que compleix Quim Torra, tot el contrari del que ell representa amb insistència al número tres que ha utilitzat en el seu discurs decebedor i partidista.





Parafrasejant Robert F. Kennedy, aquest deia: "El problema del poder és com aconseguir un ús responsable d'ell sense caure en la irresponsabilitat i la indulgència".





Quina gran oportunitat ha perdut el president de la Generalitat per rectificar.