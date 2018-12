L'Estat permet les ambaixades catalanes a l'estranger si compleixen amb la Constitució

El Govern central ha respost per escrit al diputat del PDeCAt Jordi Xuclà que l'Executiu no s'oposa al fet que les comunitats autònomes "impulsin la seva projecció internacional per mitjà d'oficines a l'estranger", sempre que aquestes siguin conformes a la Llei d'acció i del Servei exterior de l'Estat i que s'ajustin als objectius de política exterior que marca l'Executiu, tal com estableix la Constitució.









Xuclà va demanar l'opinió al Govern estatal en una pregunta parlamentària després que, el novembre passat, el Ministeri d'Exteriors informés en contra de la intenció de la Generalitat d'obrir sis noves oficines a l'estranger, per considerar que seran utilitzades per "donar suport a fins contraris als objectius de la política exterior d'Espanya".





El diputat va voler saber, llavors, si el Govern central s'oposa que les comunitats autònomes tinguin oficines a l'exterior per a "impulsar la seva projecció" i promocionar-se, i com valora el fet que totes les comunitats autònomes les tinguin.





La resposta, és que "el Govern central valora" la presència d'aquestes oficines "en la mesura que contribueixen a una promoció dels interessos d'aquestes en aquells àmbits competencials que tenen un impacte exterior".





Després, afegeix que l'Executiu no s'oposa a l'obertura d'oficines, sempre que es faci d'acord amb el que disposa la Llei d'Acció Exterior -que recull la possibilitat d'aquestes oficines- i que les oficines en qüestió s'ajustin "als principis que estableix la Llei i s'adeqüin als objectius de la política exterior", que estan fixats pel Govern central segons l'article 97 de la Constitució.





INFORME CONTRARI A OFICINES CATALANES





Precisament en virtut d'aquesta Llei, Exteriors es va pronunciar el passat novembre contra l'obertura de sis delegacions de la Generalitat, concretament a Europa Central (Viena), Països bàltics (Tallin), Balcans (Zagreb), Portugal (Lisboa), Països Nòrdics ( Estocolm) i Mediterrani (Beirut). No obstant això, l'informe d'Exteriors és preceptiu però no vinculant, i no pot impedir que aquestes oficines s'obrin.





Anteriorment, a finals de setembre, Exteriors va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una primera onada d'oficines obertes pel Govern de Quim Torra perquè la Generalitat no va comunicar les seves obertures a temps que el Govern central emetés els seus informes -a més d'Exteriors, han d'informar també Hisenda i Política Territorial-.





A més, el nou conseller d'Afers Exteriors català, Alfred Bosch, ha avançat que preveu obrir una tercera onada d'oficines a l'exterior.