El conseller d'Acció Exterior Ernest Maragall, amb el suport del president Quim Torra, vol que el 2018 finalitzi amb 12 ambaixades catalanes obertes per promoure La República Catalana, tot i les advertències del ministre d'Exteriors Josep Borrell.









L'aplicació de l'article 155 després de la proclamació de la República Catalana a l'octubre de 2017, havia cessat a Diplocat, el Consell de Diplomàcia de Catalunya.









Però ara, el Diari Oficial de la Generalitat, ha publicat la propera reobertura de sis ambaixades catalanes a França, Suïssa, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Irlanda i els Estats Units; sumant-se a la que ja tenen a Brussel·les i la de Madrid.









La funció que compleixen aquestes ambaixades catalanes a banda de promocionar, sobretot a Europa, l'independentisme per intentar guanyar aliats internacionals, és també utilitzar la diplomàcia per intentar donar senyals a l'exterior que el procés per a la república catalana és democràtic.