El Govern de coaliciación entre el PDeCat i ERC de Junts per Catalunya hauria col·locat durant el seu govern (2014-2018) a 10 empresaris independentistes o afins en 10 consolats de Barcelona per internacionalitzar el 'Procés'.





A la Generalitat de Carles Puigdemont no només va utilitzar el Diplocat (Consorci de diplomàcia catalana), sinó que també va col·locar a dit a personalitats catalanes per representar les ambaixades i guanyar suport internacional favorable a l'independentisme.









El 2015, el Ministeri d'Afers Exteriors va destituir Xavier Vinyals i Capdepon, president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes per promoure l'independentisme en l'esport (cònsol de Letònia). També aquest any es va produir la dimissió de Jordi Sumarroca Claverol (cònsol de Lituània) per la seva implicació en la trama del 3%, ja que el seu pare era Carles Sumarroca Coixet, un dels fundadors de Convergència i amic ínitmo del Jordi Pujol.





Els casos més recents són el de l'ambaixada de Grècia, Finlàndia i Filipines. També, els noms d'aquests empresaris que més ressonen són l'exjugador blaugrana Stoichkov (Bulgària) o André Hebbelinck, afí al partit d'extrema dreta de Flandes (Bèlgica).





Segueixen al capdavant dels consolats d'Estònia, Uzbekistan, illes de les Seychelles, Islàndia, Albània o Singapur altres empresaris relacionats estretament amb l'independentisme català.