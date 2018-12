La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que el Govern complirà amb l'acord amb Podem per limitar el preu dels lloguers, si bé haurà de fer-ho per la via d'un projecte de llei a causa de les limitacions del Reial decret.





En una entrevista a 'Cadena Ser', Montero ha respost així a les amenaces del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, de trencar el suport a les polítiques que el Govern preveu aprovar per la via del decret llei a falta d'uns Pressupostos per l'any que si no s'inclouen mesures que limitin el creixement dels preus del lloguer, una cosa que l'Executiu no va incloure en l'últim paquet de mesures aprovat en matèria d'habitatge.





"El Govern compleix els seus compromisos i, per tant, tota la política d'habitatge que es va plasmar en l'acord amb Podem la durem a terme", ha assegurat la ministra, que ha insistit que l'Executiu no té "cap problema" per "atacar un problema que existeix a les grans ciutats".





Montero ha reconegut que la limitació de preus no està inclosa en l'esmentat Reial decret, sinó que estarà prevista en un projecte de llei o en la pròpia llei de pressupostos.





D'altra banda, la ministra d'Hisenda ha negat que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, motivés la paralització d'aquesta mesura després de rebre queixes de fons d'inversió i ha sostingut que el Govern no ha rebut pressions --més enllà de les públiques de Blackstone-- per no limitar el preu dels lloguers.





El Consell de Ministres va aprovar el 14 de desembre un reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que intentava pal·liar la situació que es dóna en el mercat, i més específicament en les grans ciutats.





Entre les mesures estrella es trobaven l'ampliació del termini de pròrroga obligatòria dels contractes d'arrendament d'habitatge de 3 a 5 anys i la de la pròrroga tàcita d'1 a 3 anys, a més de limitar la quantia de la fiança a un màxim de dos mensualitats.





No obstant això, el mateix ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha descartat que aquest paquet de mesures inclogués intervencions en els preus del lloguer, un punt que havia pactat amb Units Podem. No obstant, el ministre va deixar la porta oberta a que en les negociacions dels Pressupostos Generals que el Govern presentarà al gener, es pugui incloure.