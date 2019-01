Arrimadas acusa el PSOE d'estar "molt rabiós"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha reivindicat aquest dimecres que Vox no forma part del pacte de govern a Andalusia, aconseguit per PP i Ciutadans, i ha acusat el PSOE de donar protagonisme a la formació liderada per Santiago Abascal.









"El PSOE està molt rabiós, però el que passarà és que nosaltres complirem la nostra paraula de pactar amb el PP, malgrat a qui li pesi", ha subratllat Arrimadas en declaracions a la Cadena SER, en què ha defensat la seva pacte amb la formació popular per liderar "el canvi" a Andalusia.





Arrimadas no ha entrat a valorar el suport de Vox a una possible investidura de la coalició entre PP i Ciutadans i ha recalcat que el pacte de la seva formació és "només" amb el partit liderat per Pablo Casado.





En aquest sentit, ha assegurat que el futur Executiu a Andalusia serà un "govern moderat" que tindrà "polítiques taronges" defensant el paper de Ciutadans en la negociació de la que presumiblement sortirà president de la Junta el popular Juanma Moreno.





Sobre el suport a la investidura a aquest pacte de govern, Arrimadas ha insistit que el PSOE ha d'abstenir i ha criticat que "no accepti la seva derrota". "Amb Rajoy es van abstenir sense demanar res a canvi i ara qui intenti bloquejar aquest govern de canvi estarà anant en contra de la voluntat dels andalusos", ha subratllat.





NEGOCIACIÓ SOBRE LA CONFORMACIÓ DEL GOVERN





En relació a la conformació de l'equip de Govern de la Junta d'Andalusia, Arrimadas ha assegurat que estan negociant les diferents conselleries després d'haver configurat la Mesa del Parlament regional, que està presidida per la diputada taronja Marta Bosquet , de la qual ha destacat que és "la primera dona a presidir el Parlament".