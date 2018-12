Marta Bosquet, presidenta del Parlament andalús

La diputada de Ciutadans (Cs) per la província d'Almería Marta Bosquet ha resultat aquest dijous elegida presidenta del Parlament andalús amb un total de 59 vots dels 109 parlamentaris andalusos, en el transcurs de la sessió constitutiva de la XI Legislatura autonòmica.









Aquests vots responen a l'acord tancat entre el PP-A, Cs i Vox, atès que els seus parlamentaris sumen els 59 suports que ha collit la candidatura de Marta Bosquet -26, 21 i 12, respectivament-.





Per part seva, Inmaculada Nieto, candidata d'Endavant Andalusia, ha aconseguit 50 vots, que responen als que sumen els parlamentaris del PSOE-A i de la confluència, 33 i 17 diputats, respectivament.





Dues parlamentàries han disputat la Presidència de la Cambra atès que només Cs i Endavant Andalusia han presentat una candidata per al lloc, Inmaculada Nieto en el segon cas.





Així, el PSOE-A ha optat per no presentar cap candidatura apellant a la "pluralitat i a la generositat que requereix un moment com aquest", mentre que el PP-A i Vox tampoc han optat a aquest lloc, si bé això respon a l'acord que han tancat amb Cs per al repartiment de la Mesa.





D'aquesta manera, Bosquet es converteix en la tercera presidenta del Parlament andalús en la història de l'autonomia -després dels casos de les socialistes Mar Moreno i Fuensanta Coves-, i la primera de Ciutadans.





Bosquet pren així el relleu del socialista Juan Pablo Durán en la Presidència del Parlament andalús, que per segona vegada en la seva història estarà en mans d'un partit diferent al PSOE-A, com va ocórrer amb Diego Valderas (IU) en la IV Legislatura (1994-1996).





PP-A i Cs van tancar aquest dimecres un acord perquè la Presidència de la Junta d'Andalusia recaigui en el líder 'popular', Juanma Moreno, mentre que la Presidència del Parlament aniria a les mans de la formació taronja.





A última hora de la nit, el president de Vox, Santiago Abascal, confirmava un acord del seu partit amb aquestes dues forces polítiques per a compondre la Mesa del Parlament després que PP-A i Cs "hagin demanat oficialment el suport del nostre partit, donant veu i vot en la Mesa per a Vox", segons va postillar.





El Parlament d'Andalusia celebra aquest dijous, 27 de desembre, la sessió constitutiva de la XI Legislatura, que estarà marcada pel pacte de governabilitat que han negociat el PP-A i Cs en aquesta comunitat autònoma, que suposarà la sortida del PSOE-a de l'Executiu andalús després de gairebé quatre dècades de govern, i també per la irrupció de Vox a l'escenari andalús, tot en virtut dels resultats que van llançar les urnes en les eleccions andaluses del passat 2 de desembre.









VICEPRESIDÈNCIES





Esperanza Oña (PP-A), Teresa Jiménez (PSOE-A) i Julio Díaz (Ciutadans) han estat triats en el matí d'aquest dijous com a vicepresidents primer, segon i tercer de la Mesa del Parlament, respectivament, en el transcurs de la sessió constitutiva de la XI Legislatura. Els tres repeteixen en l'òrgan de govern de la Cambra autonòmica.