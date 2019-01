2018 tanca amb rècord de visites als museus nacionals

Les xifres de visites als 16 museus dependents de la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport han assolit en 2018 els 3.013.998 de visites, la xifra més alta des que es té registre, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esport.





Aquesta xifra suposa un 1,18 per cent més que l'any anterior que des del ministeri atribueixen, entre altres factors, a la millor planificació d'unes exposicions i una programació de qualitat per a tot tipus de visitants, al desenvolupament d'itineraris turístics ia la fidelització d'un públic que acudeix amb més assiduïtat al museu.





A més, assenyala que en els tres primers mesos de l'any 2018 el creixement de les visites va ser especialment ressenyable, superant el 13% d'increment respecte a 2013.





EL ARQUEOLÒGIC, EL MÉS VISITAT ENCARA CAU UN 4,9%





El museu més visitat continua sent el Museu Arqueològic Nacional, per sobre dels 516.000 visitants, que no obstant això aquest any ha experimentat un descens de 4,94 per cent -l'any passat va experimentar un creixement del 7 per cent atribuït en part a la celebració de la seva 150 aniversari-.





El segueix el Museu Sefardí, amb més de 337.000, les visites baixen un 2,31 per cent i el Museu d'Altamira, que supera les 282.000 visites, però cauen un 1,91 per cent. Mentrestant, el Museu Sorolla obté el seu rècord històric amb prop de 266.000 visites, creixent un 4% respecte a 2017, i el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries "González Martí" obté prop de 187.000 visites, un 2% més que el 2017, aconseguint el seu millor resultat històric.





Els museus de Valladolid també experimenten pujades i el Museu Nacional d'Escultura creix prop d'un 12%, amb més de 173.000 visitants, mentre que el Museu Casa de Cervantes creix per sobre del 6% amb prop de 24.000 visitants.





MUSEUS QUE MÉS I MENYS CREIXEN





Entre els museus que més han augmentat les seves visites es troba el Museu Nacional d'Arts Decoratives amb un increment del voltant del 35%, de manera que arriba al seu màxim històric per sobre de les 96.000 visites. També arriben a xifres rècord el Museu d'Amèrica que ha

superat les 99.500 visites, amb un creixement de més del 18%; el Museu Nacional d'Antropologia, amb més de 96.000 visites i gairebé un 18% de creixement; el Museu del Vestit, que s'apropa a les 118.000 visites amb un augment del 15% d'increment; i el Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica. ARQVA, nou màxim històric, amb més de 108.000 visites, el que suposa un 17% d'increment.





Mentre, els que més descens experimenten són Museu Cerralbo (119.182 visitants), amb una caiguda del 12,43 per cent; el Museu Arqueològic Nacional (516.030 visitants), amb una caiguda del 4,94 per cent); i el Museu Sefardí (337.508 visitants), amb una caiguda del 2,31 per cent.





Des de Cultura destaquen l'impacte de les exposicions itinerants del Museu Sorolla, dins i fora d'Espanya com la recent inaugurada 'Sorolla tierra adentro' al Museu d'Art Antiga de Lisboa; la mostra 'La invención del cuerpo. Desnudos, anatomía, pasiones ', co-comissariada pel Museu Nacional d'Escultura al Museu San Telmo de Sant Sebastià; o la participació de diversos museus a l'exposició 'Spain: 500 Years of Spanish Painting from Museums of Madrid', que va presentar al museu de Sant Antoni Texas als grans mestres de la pintura espanyola. A més, destaquen les millores dutes a terme en les diferents institucions durant aquest any.