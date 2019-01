El portaveu d'IU a la Junta General del Principat d'Astúries, Gaspar Llamazares, ha instat aquest dimecres a la direcció federal d'IU a centrar-se més en tractar de corregir l'estratègia de confluència amb Podem que "està fracassant" després dels resultats de les eleccions a Andalusia, que en aclarir la seva situació com a militant de la formació i la seva implicació en Actua.





Després de rebre un burofax d'IU federal demanant-li que aclareixi la seva situació en el partit abans del dia 10 de gener, Llamazares considera que "estaria bé" que la direcció federal "es fes mirar l'ordre de prioritats i els esforços que dedica a cada cosa, i sobretot, que comencés a plantejar la seva estratègia en la línia de constituir un espai col·lectiu a l'esquerra del PSOE i que, com s'ha vist després de les eleccions andaluses, està fracassant estrepitosament en una confluència entesa com subordinació a Podem".





Llamazares ha apuntat que li resulta "anòmal" rebre un burofax d'aquest perfil "amb la que està caient". "En primer lloc, perquè d'acord amb les paraules del propi coordinador fa temps que estic fora d'IU. En segon lloc perquè pel seu caràcter de 'diktat' comminatori dóna la impressió de ser només un tràmit sumaríssim (abans del dia deu) a complir prèviament per a un judici d'intencions i una condemna ja preestablerts", ha afegit el diputat d'IU a Astúries.





Així mateix, Gaspar Llamazares reitera que aquesta mesura disciplinària "excedeix les competències estatutàries de la direcció federal pel que fa als militants d'IU d'Astúries", com és el cas. De fet, considera que la suspensió cautelar de militància "és en si mateixa una sentència inapel·lable" per descartar-se com a candidat a les primàries per concórrer a la Presidència del Principat d'Astúries, "anteposant la inhabilitació burocràtica a la participació democràtica dels militants".