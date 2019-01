Crisi al PDeCAT per la Crida de Puigdemont

Dirigents del PDeCAT han mostrat les seves discrepàncies amb la intenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de posar en marxa el moviment sobiranista Crida Nacional, que podria convertir-se en partit per presentar-se a les eleccions.





Consideren que la Crida pot fer desapareix el PDeCAT perquè és una organització molt semblant i, per això, en l'últim consell nacional del PDeCAT van ser diverses les veus que es van aixecar en contra de l'estratègia de Puigdemont.









Entre les veus crítiques figura Mercè Conesa, presidenta del consell, afirmen fonts coneixedores que creuen que no té prou suports. Altres dirigents van assenyalar que el PDeCAT pràcticament està segrestat per Puigdemont i que el grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCAT), hereu de CDC, acull els "amics del president".





Fins i tot l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat en diverses ocasions que ell està en el càrrec mentre no pugui exercir-lo el propi Puigdemont.





En aquesta mateixa línia, l'expresident de l'ANC i ara a les files del PDeCAT des de la presó de Lledoners, Jordi Sànchez, figura com a possible secretari general de la Crida.





La Crida hauria de començar el seu camí com a partit el 26 de gener i, tot i les discrepàncies, des del PDeCAT no consideren apropiat frenar-perquè podria considerar-se una espècie de traïció.