Hisenda actualitza l'aplicació per calcular les retencions de l'IRPF

L'Agència Tributària prepara una eina per calcular on line les retencions de l'IRPF si s'han registrat pujades salarials o si hi ha hagut canvis en circumstàncies personals, tot i que des d'Hisenda remarquen que no hi ha novetats fiscals rellevants respecte a 2018.





L'aplicació permet conèixer quina part del sou de cada contribuent correspondrà a Hisenda durant 2019.













L'1 de gener ha entrat en vigor la pujada del Salari Mínim Internacional (SMI) a 900 euros, així com la pujada del sou dels funcionaris un mínim del 2,25 per cent, però no hi ha cap modificació important en l'impost de la renda.





Els canvis fiscals previstos per a 2019 i pactats entre PSOE i Podem hauran d'esperar a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.





El càlcul on line de les retencions del treball personal per a aquest any requereix introduir NIF, dades personals, situació familiar i laboral.





El programa permet saber quina és la retenció de l'IRPF que ha d'aplicar l'empresa en funció de les circumstàncies personals i laborals, així com les retribucions brutes anuals.