Les rebaixes ja fa temps que s'anticipen

La tradicional temporada de rebaixes d'hivern que començava el 7 de gener ha perdut força des que les mesures liberalitzadores dels comerços el 2012 van obrir la possibilitat que les botigues baixin els preus quan considerin oportú.









Des de fa anys el black Friday del mes de novembre suposa el tret de sortida de promocions i ofertes que poden durar fins al febrer.





D'aquesta forma, és habitual trobar el cartell de rebaixes en moltes ciutats espanyoles abans del dia de Reis.





Grans cadenes com H&M i Mango ja han iniciat el seu període de rebaixes, mentre que d'altres, com Inditex, opten per fer-ho a partir del 7 de gener, com sempre.





El Corte Inglés comença oficialment el dia de rebaixes dilluns vinent, però durant la campanya de Nadal té promocions diverses amb descomptes especials.