Assassinada una jove a Laredo (Cantàbria) a mans de la seva parella

Una jove de 26 anys i natural de la República Dominicana ha mort apunyalada aquesta matinada a Laredo, presumptament a mans del seu nuvi.





La dona estava en situació irregular a Espanya i deixa òrfena una filla de cinc anys al seu país d'origen.









Són dades aportades pel delegat del Govern a Cantàbria, Pablo Zuloaga, que s'ha desplaçat a la vila en conèixer la notícia de la primera víctima per violència de gènere aquest any a Espanya.





Segons ha indicat, els fets van començar, cap a les quatre de la matinada, al domicili de la víctima, en un pis del carrer Rosario Ochandiano que compartia amb altres dues noies, que van intentar "aturar" en va l'agressió.





Ha detallat que tot va començar com una discussió entre la parella, que portava any i mig de relació tot i que estava en procés de separació. Però la baralla va adquirir una "violència extrema" davant la qual les companyes "no van poder fer més que refugiar-se per protegir la seva vida".





La jove dominicana, racs, s'ha convertit en la primera víctima per violència de gènere a Espanya, i ha suposat una "trista" notícia per a Laredo i Cantàbria on, des de 2003, s'han registrat vuit dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles , inclosa aquesta última.





El presumpte autor de les punyalades es va lliurar a la caserna de Laredo, on roman custodiat per la Guàrdia Civil, mentre les companyes i amigues de la víctima eren ateses per psicòlegs al domicili i prestaven declaració també.





Van ser veïns del pis on va succeir tot els que van alertar el 112, que van mobilitzar al lloc serveis d'emergències, encara que no van poder fer res per salvar la vida de la jove, només constatar la mort per apunyalament.