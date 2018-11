Còmics i humoristes com Dani Rovira, Andreu Buenafuente, Joaquín Reyes, José Mota o Luis Piedrahita protagonitzen un vídeo preparat pel Govern d'Espanya amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere. Tots els participants al vídeo ho han fet "desinteressadament", ha explicat la portaveu del Govern, Isabel Celaá.





"Els millors còmics i còmiques d'aquest país tenen alguna cosa a dir-te", es llegeix en un rètol del vídeo mentre apareixen còmics i humoristes amb gest seriós. "No", repeteixen després diversos d'ells. "Segurament estaràs esperant que faci alguna broma", diu Marta Flich.





"Davant la violència masclista, ni mitja broma", sentencien amb el lema de la campanya preparada pel Govern.





El vídeo ha estat presentat aquest divendres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i s'ha difós pels perfils en xarxes socials de Moncloa.





"Som un govern feminista i en el nostre ADN està combatre sense pausa la violència contra les dones per aconseguir una igualtat real entre homes i dones, i ho fem amb el convenciment que, sense la llibertat i seguretat de les dones, no és possible que gaudim tots d'una societat plenament democràtica ", ha proclamat la ministra Celaá.





"Ens dol moltíssim les víctimes que la violència de gènere s'ha cobrat al nostre país", ha afegit Celaá per recordar les 972 dones assassinades des de 2003, 44 en el que portem d'any, i els 27 menors assassinats des de 2013. "Semblen fredes estadístiques que amaguen drames humans molt profunds amb noms i cognoms, una cosa intolerable per a una societat justa i democràtica", ha sentenciat la portaveu del Govern.