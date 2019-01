L'Ajuntament de Barcelona iniciarà el 8 de gener la transformació del servei de Bicing amb la substitució de les estacions actuals per les noves, en un procés que s'iniciarà en els districtes de Nou Barris i Sant Andreu, en què cada dia es substituiran vuit de mitjana.





En un comunicat, el consistori ha detallat que el procés es realitzarà de forma gradual, i durant més de tres mesos conviuran els dos sistemes, de manera que el servei estarà plenament operatiu però els usuaris hauran d'utilitzar les estacions d'origen i destinació d'un mateix sistema.





El nou Bicing funcionarà 24 hores els 365 dies de l'any i disposarà d'un total de 519 estacions mixtes per a bicis mecàniques i elèctriques indistintament, 95 estacions més que les 424 existents, i que estarà gestionat per la UTE 'Pedalem Barcelona'.





La primera fase substituirà les 424 estacions actuals per les del nou servei sense interrompre'l, de manera que es podrà utilitzar la mateixa targeta per fer servir els dos sistemes, i, en la fase d'ampliació, prevista per a mitjans d'abril, s'implantarà l'opció de reserva anticipada i l'accés al servei via tecnologia NFC, a més d'incrementar les estacions i el nombre de bicicletes elèctriques.





Hi haurà prop de 7.000 bicicletes disponibles --1.000 elèctriques--, i hi haurà la possibilitat d'ampliar la flota fins a les 8.000 bicis, i les 95 noves estacions es distribuiran pels deu districtes de la ciutat, especialment en els d'Horta-Guinardó (17 ), Nou Barris (16), Gràcia (14) i Sant Martí (13), encara que també s'augmentaran les estacions a la resta de districtes i es cobriran zones a les quals no arribava el servei.





TARIFES





Els canvis en el servei comportaran un nou model tarifari: l'abonament anual passarà de 47,16 euros a 50, però, en canvi, permetrà l'ús de bicicletes elèctriques a 0,35 euros el minut, mentre que la tarifa anterior requeria pagar un suplement de 14 euros si es volia fer servir el model elèctric i una fracció de 0,45 euros el minut.





Durant el procés de substitució els usuaris podran informar-se a través de la nova aplicació mòbil de Bicing, la pàgina web, les alertes a través de correu electrònic, l'Oficines d'Atenció a l'Usuari, el telèfon d'informació 93.707 89 00 i de Twitter, consultant els hashtags #benvingutnouBicing i #biciBCN.





NOVES BICIS





Les noves bicis tindrà un xassís comú tant per als models mecànics com per als elèctrics, i, entre les millores, comptaran amb fre de tambor davanter i fre de disc posterior; protector de cadena; parafangs davanter i posterior; sistema d'il·luminació LED i quadre d'alumini, que és més lleuger i durador.





Els models elèctrics tindran canvi automàtic; una bateria d'alta capacitat que permetrà recórrer 60 quilòmetres; tecnologia d'assistència al pedaleig; un motor de 250W integrat a la roda del darrere; propulsió sense soroll ni vibracions, i un indicador del nivell de bateria, així com d'encesa i apagat.