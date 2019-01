L'assaig clínic amb la molècula BO-112, una teràpia intratumoral amb efecte immunomodulador desenvolupada conjuntament per l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, Clínica Universitat de Navarra i Hospital Ramón i Cajal de Madrid, ha finalitzat amb èxit la primera etapa de l'assaig clínic fase I.





La immunoteràpia basada en inhibidors de 'check-points', sobretot els anticossos anti PD-1 / PD-L1 (fàrmacs inmunoterapéuticos en tumors com el melanoma, de pulmó i ronyó entre d'altres), ha revolucionat el tractament i el pronòstic dels pacients amb càncer, i així ho ha reconegut aquest any el premi Nobel de Medicina, atorgat als investigadors James Allison i Tasuku Honjo, pels seus descobriments fonamentals per al desenvolupament d'aquests fàrmacs.





No obstant això, no tots els pacients amb càncer es beneficien d'aquests tractaments, i és per això que hi ha una intensa recerca bàsica, clínica i traslacional per millorar aquestes teràpies, incloent les estratègies de combinació de diversos fàrmacs.





En l'estudi espanyol s'han tractat 28 pacients amb tumors sòlids buscant inicialment conèixer el perfil de seguretat i el seu potencial com immunoteràpia, tant de forma individual, com combinat amb anticossos anti PD-1 en pacients als quals aquests fàrmacs no els ha funcionat.





"En el grup d'aquests últims, que inclou pacients amb càncer de pulmó, melanoma o càncer renal, amb caràcter preliminar s'ha observat que a més de no provocar efectes secundaris greus, és capaç de controlar la malaltia en un 58 per cent dels casos , i de produir una reducció objectiva de la mida tumoral en un 17 per cent, si bé aquests resultats encara s'han de considerar com a molt preliminars", ha comentat l'oncòleg mèdic de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón i codirector del projecte, Iván Márquez Rodes.





En l'actualitat, per poder contrastar l'eficàcia d'aquests resultats, s'han incorporat nous centres i són ja set els hospitals que estan reclutant pacients. "La nostra intenció és seguir avançant en el coneixement del perfil de seguretat, mecanismes d'acció de BO-112 així com esbrinar si hi ha més eficàcia i quant d'duradora és aquesta en pacients als quals no els ha funcionat una teràpia prèvia amb anti PD- 1. a més no descartem seguir investigant en altres tipus de tumors i en altres línies de tractament", ha dit l'expert.





IMMUNOTERÀPIA LOCAL I SISTÈMICA





Per la seva banda, l'immunòleg de la Clínica Universitat de Navarra i del CIM i codirector del treball, Ignacio Melero, ha insistit que aquest és un treball pioner que combina immunoteràpia local i sistèmica.





"La filosofia consisteix a intentar convertir a algunes de les lesions tumorals en un teixit immunogènic que desperti una resposta immunitària, ajudant a la resposta immune a la resta de l'organisme. Mentre que per via sistèmica en la resta de l'organisme inhibim mecanismes que frenen aquesta resposta immunitària", ha afegit.





De fet, prossegueix, en els models animals han comprovat que el tractament amb aquesta doble aproximació és sinèrgic i aquestes dades preliminars de l'assaig clínic indiquen que una situació similar pot donar-se en els pacients. "Hi ha diversos fàrmacs que fan servir aquesta estratègia de vacunació 'in situ', però BO-112 pot ser el més potent", ha postil·lat Melero.





Els investigadors continuaran l'estudi, el promotor és l'empresa biotecnològica espanyola Bioncotech Therapeutics, fins almenys aconseguir 30 pacients tractats amb la combinació de BO-112 i anticossos anti PD-1 (nivolumab o pembrolizumab), afegint per aquesta fase altres centres espanyols.