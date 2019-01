Retiren 1.757 joguines perilloses del mercat abans de Reis

La Guàrdia Civil ha retirat del mercat 1.757 joguines perilloses, procedents de contraban i presumptament falsificats, que eren comercialitzats a l'engròs i al detall en tres establiments de Badalona (Barcelona), en sis quioscos de premsa i en tres basars xinesos a Barcelona, en plena campanya nadalenca i abans dels Reis.





Segons ha informat aquest divendres l'Institut Armat en un comunicat, la Patrulla Fiscal de Premià de Mar (Barcelona) ha fet 12 intervencions confiscant aquestes joguines "de molt mala qualitat", que podien suposar un risc per als nens en no complir la normativa de seguretat europea.









Com a conseqüència, s'investiga a un home i una dona d'origen xinès per la presumpta comissió d'un delicte contra la propietat industrial i s'han instruït diverses actes per infraccions administratives sobre seguretat en les joguines i 11 denúncies per contraban.





En cap dels casos els titulars dels comerços van aportar documentació sobre l'entrada legal d'aquests productes a Espanya, per la qual cosa també se'ls atribueix la presumpta comissió d'infraccions administratives de contraban, de les que s'encarrega la Duana de Barcelona.





Les inspeccions de les patrulles fiscals de la Guàrdia Civil s'han intensificat els últims dies amb motiu de la campanya nadalenca, per detectar joguines comercialitzades irregularment i que puguin representar un perill en la seva manipulació per als nens.