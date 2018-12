La Unió Europea retira el 10% de joguines amb químics perillosos abans de la campanya de Nadal

La Unió Europea ha retirat del mercat europeu un 10 per cent de joguines que contenien químics perillosos i el 20 per cent de cadenes de llums LED insegures venudes a través de la xarxa abans de l'arrencada de la campanya de compres per Nadal.





Les autoritats nacionals competents de seguretat de productes a Espanya, França, República Txeca, Finlàndia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Suècia i Islàndia, que no forma part de la Unió, han portat a terme una campanya de vigilància finançada i coordinada per la Comissió Europea al setembre amb l'objectiu de detectar i retirar del mercat productes perillosos abans de la campanya de compres per Nadal, especialment centrada en les joguines més venuts.





En total, van controlar 39 joguines diferents i 80 tipus de cadenes de llums LED venudes a través d'Internet.





"Vam descobrir que 4 dels 39 joguines contenien nivells superiors als permesos per la legislació de la UE, al voltant del 10 per cent", ha explicat en roda de premsa la comissària de Justícia i Protecció al Consum, Vera Jourová, que ha justificat que la campanya s'hagi centrat sobretot en les joguines perquè "tradicionalment forma part dels productes més perillosos" i ha recordat que el major nombre de productes perillós procedeixen de la Xina.





També s'han retirat del mercat, ha avançat, "al voltant del 20 per cent de les cadenes de llums, és a dir 16 de 80" controlades després de comprovar que eren "perilloses", per "risc especial d'electrocutar-se".





Jourová ha justificat la campanya per garantir que els pares gaudeixin "contents" del Nadal i evitar "males sorpreses" amb les joguines i garantir que "siguin segures" per als seus fills.