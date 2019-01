Barcelona redueix la inversió en seguretat, educació i serveis bàsics

Un informe de l'Observatori de Serveis Urbans (Osur) sobre l'evolució dels comptes municipals de Barcelona 2010 a 2018 conclou que la ciutat ha reduït la seva inversió en educació, serveis bàsics i seguretat aquest mandat respecte a l'anterior.





La partida d'educació ha baixat un 15%: l'Ajuntament de Xavier Trias va gastar el 2012-14 una mitjana de 84 euros anuals per habitant i el Govern d'Ada Colau ha invertit 73,3, segons un comunicat de Osur, l'informe analitza 21 ciutats espanyoles sobre la base de xifres oficials.









La despesa en funcionament de centres docents de Pre-escolar i Primària i educació especial va caure en 2018 un 44% respecte l'any anterior.





I el pressupost en benestar comunitari ha baixat un 6% aquest mandat -són serveis com gestió de residus, neteja viària, abastament d'aigua, clavegueram, serveis funeraris, enllumenat i protecció del medi ambient-: Trias va invertir una mitjana anual de 243 euros per habitant "en plena crisi", i Colau 229.





Atenent als pressupostos d'aquest any, Barcelona haurà invertit 220,11 euros per habitant, "molt lluny" de la mitjana catalana (296,04 euros) i per sota de 244,05 per habitant a Espanya.





En habitatge, l'informe no veu "efectes notables" de la inversió de l'actual govern per resoldre el problema d'accés a l'habitatge, i la despesa per promocionar i gestionar pisos protegits (20,18 euros per habitant el 2018) és la meitat que el de Madrid (40,39).





Colau ha gastat més (26,1 euros anuals enfront dels 10 amb Trias), però la comparativa de disponibilitat d'habitatge públic reflecteix que gairebé no es produeix habitatge públic: "El carpetada de Colau al pla Trias d'habitatge públic amb un model de col·laboració publicoprivada és el responsable de l'aturada ", segons Osur.





L'anàlisi també veu menys despesa en seguretat i ordre públic: Trias va invertir 113,71 euros el 2014, davant els 105,43 el 2018, "el que podria explicar en part l'augment de la criminalitat" a Barcelona.





Sobre protecció i gestió del patrimoni històric-artístic, ara es destinen 0,13 euros per habitant (enfront de la mitjana de 0,3 en el mandat de Trias), mentre que Madrid està destinant 5,21 "malgrat tenir menys visitants" .