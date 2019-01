Una persona sense llar s'autolesiona amb un ganivet davant de la T1

El passat dijous 3 de gener cap a les 10:30 del matí, una persona sense sostre es va autolesionar amb una arma blanca de grans dimensions i va provocar un incident d'ordre públic als afores de la T1 de l'aeroport del Prat.





Els fets han estat confirmats pels Mossos d'Esquadra, que consideren que es tracta d'un "incident aïllat que no té continuïtat en el temps".





Malgrat que als voltants de l'aeroport es concentra una comunitat de persones sense habitatge, que aprofiten les instal·lacions aeroportuàries per rentar-se i passar la nit, la policia autonòmica explica que "els fets no estan vinculats amb el terrorisme, sinó que es van produir per les condicions personals "de l'afectat.





Després de l'arribada dels agents, l'home va ser reduït i traslladat a un centre hospitalari per ser atès per les ferides.