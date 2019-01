Els nens de blau, les nenes de rosa: així es justifica la nova ministra de Família del Brasil

"El noi es vesteix de blau, la noia es vesteix de rosa." La frase de la ministra Damares Alves, que va assumir la cartera de Dones, Família i Drets Humans, va entrar en la llista de temes més comentats a Internet aquests dies.





En el nou Ministeri, creat pel govern de Jair Bolsonaro, Damares coordinarà polítiques de família i la promoció dels drets humans.

MÉS INFORMACIÓ Bolsonaro s'encomana a Déu per reformar Brasil





Damares va reaccionar a la publicació i va dir que el seu objectiu era, de fet, fer una declaració contra la "ideologia de gènere", referint-se a la sexualitat dels nens. "Vaig fer una metàfora contra la ideologia de gènere, però els nens i les nenes poden vestir-se de blau, rosa, colorit, en poques paraules, de la manera que se sentin millor."





El vídeo, segons l'assessor de comunicació de Damares Alves, va ser gravat poc després del final del seu discurs d'inauguració, que va tenir lloc el dimecres 2 de eneroen Brasília.





Damares va rebre a un grup de simpatitzants en una sala del Ministeri. Demana l'atenció del grup que l'acompanya i diu la frase. Després d'aplaudiments i crits de suport, la ministra repeteix triomfalment: "Atenció, atenció. És una nova era al Brasil. El noi vesteix de blau i la noia de rosa".









No és la primera vegada que la ministra - "terriblement cristiana", com ella mateixa es va definir en la seva presa de possessió- expressa les seves posicions sobre les diferències de gènere.





"En aquest govern, la noia serà princesa i el noi serà príncep. Vaig rebre el missatge. Ningú ens impedirà trucar a les nostres nenes princeses i als nostres nens prínceps", va dir després d'haver estat nomenats per al càrrec. Segons ella, un dels reptes de la seva gestió serà acabar amb el que ella anomena el "abús de l'adoctrinament ideològic".





També ha declarat que està en contra de l'avortament, però que no ha de canviar la legislació que permet la pràctica en casos de violació, risc per a la vida de la mare o fetus anencefálico.





"Avortament només en els casos necessaris i en els previstos per la llei .... Fins i tot en aquests casos, estic segur que quan a la dona se li ofereix una altra opció, s'ho pensa dues vegades. Aquesta cartera [ministeri] no tractarà el tema de l'avortament, tractarà la protecció de la vida, no de la mort ".