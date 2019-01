L'ombra allargada de Roures encalla la venda de Zeta

2019 comença com va acabar 2018 respecte a la venda del Grup Zeta: encallada i sense llum al final del túnel. Els tres compradors potencials --Mediapro, Premsa Ibèrica i Henneo-- no han realitzat cap oferta que la direcció del grup mediàtic es vegi en condicions d'acceptar. Així que els tironejos entre les parts prossegueixen fins que algun dels interessats es porti el gat a l'aigua.





El que es troba en millors posicions per fer-se amb el pastís és Jaume Roures, que compta amb la liquiditat suficient per derrotar les contraofertes de l'editora de premsa regionalista i del grup de la família Yarza.





No obstant això, l'interès del 'mogul' català sempre ha estat vist amb suspicàcia. L'anterior Executiu de Mariano Rajoy va estar recelós que l'amo de La Sexta estengués els seus tentacles mediàtics fins a una de les principals capçaleres catalanes. La desconfiança es compartida per una part dels socialistes i empresaris catalans que temen la "podemització" del diari.





UNA QUITANÇA O ASSUMIR EL DEUTE





Un altre problema relacionat amb la venda de l'empresa és l'elevat deute del grup, que ascendia a gairebé 100 milions d'euros el 2016. Encara que en ocasions s'ha parlat d'una quitança per part dels creditors, la veritat és que aquesta rèmora penja sobre l'adquisició de la companyia i ha produït malentesos entre les parts.





Evidentment, els propietaris actuals no volen que l'operació es saldi simplement amb el traspàs d'un trencat en els comptes, sinó que volen obtenir un benefici econòmic per la compravenda. Però els possibles compradors rebaixen les expectatives finals atenent al "forat" que hereten si es queden amb els actius. La qüestió està encara sense resoldre i si no canvia res en l'horitzó, 2019 pot tornar a ser l'any de "no venda" del Grup Zeta.