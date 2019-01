El jutjat balear torna el material confiscat als periodistes d'Europa Press i Diari de Mallorca

El Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma ha tornat aquest divendres el material confiscat als dos periodistes d'Europa Press i Diario de Mallorca als quals la Policia va requisar mòbils, ordinadors i documentació en el marc d'una investigació sobre el 'cas Cursach'.





Segons el lletrat de l'Administració de Justícia que ordena el lliurament, els mòbils i ordinadors han romàs custodiats i dipositats a la caixa forta de les oficines judicials des del passat 12 de desembre, és a dir gairebé 24 hores després de la seva confiscació.





En concret, en l'escrit de lliurament el lletrat assenyala que a les 10 del matí del dia 12 de desembre; és a dir, l'endemà de la confiscació per la policia, es van lliurar els dispositius al jutjat per una ordre verbal del jutge instructor i assenyala que "aparentment, els dispositius es trobaven en el mateix estat i situació que en el moment de la seva intervenció" i que des de llavors han estat sota la seva custòdia.





No obstant això, Europa Press entén que la borsa i el precinte amb què s'han tornat els ordinadors i el mòbil no garanteixen en absolut que el material no hagi estat manipulat, pel que està estudiant les possibles mesures a adoptar per conèixer exactament què ha passat amb el material.









Després de recollir el telèfon i els ordinadors, la redactora d'Europa Press Blanca Pou ha recordat que encara que hagi rebut el material, Europa Press seguirà amb la querella perquè "el mal ja està fet i ha insistit en la importància de saber quines altres diligències s'han fet que puguin suposar la vulneració d'altres drets". A més, ha recordat que, tot i que els precintes no estan oberts, "van trigar un dia a lliurar al secretari judicial".





El jutjat retorna als periodistes d'Europa Press i Diario de Mallorca el material precintat

A més, malgrat que els periodistes afectats han pogut recuperar els seus mòbils personals i els ordinadors corporatius, a Blanca Pou no se li ha fet entrega d'una documentació física que s'ha intervingut en el marc de la investigació.





Per la seva banda, el redactor afectat del Diari de Mallorca, José Francisco Mestre, ha remarcat que aquest material no es va lliurar a la policia de manera voluntària ja que, segons ha explicat, es van presentar tres agents amb una ordre i els afectats no sabien si en negar-se podien "incórrer en un delicte de desobediència".