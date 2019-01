Pablo Iglesias s'agafa la baixa de paternitat i Irene Montero es fa càrrec de Podemos

En els mesos previs a la consolidació (o no) al maig de la legislatura de Pedro Sánchez a les urnes i amb l'emergent fenomen Vox i la baixada de Podemos a les andaluses, el seu número dos, Irene Montero, es posa al capdavant del partit morat mentre el seu marit, Pablo Iglesias, assumeix les seves 3 mesos de baixa corresponent per paternitat.









El grup parlamentari podemita, ara encapçalat durant un trimestre per Montero, tenen damunt de la taula la tasca de reunir-se amb els independentistes per, juntament amb els partits de la moció de censura, tirar endavant el pacte pressupostari.





Pablo Iglesias tenia habituals contactes amb els líders secessionistes que ara la seva dona ha de mantenir, no només pels interessos o acords a què es puguin arribar per als Pressupostos Generals de 2019 sinó també per com recuperar la convivència tenint als polítics independentistes empresonats. A més, Irene Montero ha de reprendre aquestes converses, també amb la representació del seu partit a Catalunya, després de diversos mesos d'absència física tant d'ella com del seu marit per la seva condició de futurs progenitors.









Tornar a fer camí després de les andaluses

Irene Montero també serà l'encarregada fins a abril de marcar el camí electoral de Podemos per a les pròximes eleccions del 26 de maig, en un partit marcat per les disputes internes i que ha caigut molt per culpa de l'abstenció a les eleccions d'Andalusia, conegudes per servir de preludi electoral general.





Montero té la tasca de tornar a apel·lar a mobilitzar les masses al carrer perquè torni la il·lusió i la motivació dels seus votants per "fer fora el PP" de les institucions i combatre a la resta de forces de dretes i sobretot, a la ultradreta de Vox, ha explicat la líder en funcions del partit morat.





Un altre objectiu pendent de Montero és enfortir la candidatura municipal i autonòmica entre Manuela Carmena i Iñigo Errejón perquè Podem es mantingui a l'Ajuntament i pugui créixer en la Comunitat en els pròxims comicis.





El feminisme, la tomba de Vox

Montero comptarà a favor seu per combatre al discurs de Vox el suport al feminisme.





Davant l'aparició de l'extrema dreta a la representació política, Podem defensarà la "Espanya del 8M", amb la seva mandatària al capdavant d'aquesta idea en el seu retorn a la política després de la maternitat per demostrar que la societat ha de combatre el masclisme i la violència de gènere, que suma víctimes dia rere dia.





Que Sánchez compleixi

Igualment, Montero també ha de garantir que l'executiu compleix les mesures socials que va pactar amb Podemos, sent considerades per aquest partit com "unes mesures innegociables en què no cedirem".





Entre aquestes mesures, destaquen la fixació d'un sostre per als preus dels lloguers, la vinculació de les pensions a l'IPC i la devolució dels diners públics (60.000 milions) emprats en el rescat a la banca durant la crisi.