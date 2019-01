La impuntualitat penalitza Vueling

Vueling ha empitjorat en la seva puntualitat en 2018, segons l'últim índex de la firma especialitzada en informació aeronàutica, OAG, consultat per Veu Populi. L'aerolínia catalana de baix cost ha passat de liderar el rànquing internacional de puntualitat d'aquest tipus de companyies en 2017 a situar-se per sota de les primeres 20 més puntuals de l'últim any.





La vaga dels controladors del trànsit aeri a França però també en altres països, va afectar especialment al Prat l'estiu passat, el que va comportar que Vueling es veiés penalitzada en la seva puntualitat amb pèrdues per 11 milions d'euros, mentre British Airways (seu a Londres) o Iberia (a Madrid) van tancar aquest mateix període de l'any amb guanys.





Segons l'informe, Vueling acumula en 2018 una mitjana de quinze minuts de retard per vol, havent disminuït un 11% la seva puntualitat l'any passat respecte a 2017.









Per excusar-se, la companyia aèria catalana culpa als problemes de control de trànsit aeri com el causant de "la gran majoria" dels seus retards i no a la manca d'efectius, com apuntaven moltes reclamacions a l'empresa després dels retards.





Ni Barcelona ni Madrid són puntuals

Per la seva banda, Iberia va aconseguir situar-se en el lloc 17 de les aerolínies més puntuals del món, després de no aparèixer en el rànquing en 2017, sent l'única empresa espanyola en el top de 2018.





Mentrestant, l'aeroport de Madrid ha passat del segon al sisè més puntual del món entre 2017 i 2018, acumulant com Vueling uns quinze minuts de retard per vol.