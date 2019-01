CaixaBank reclama davant el Suprem la inversió pel projecte Castor

Santander, CaixaBank i Bankia han presentat un recurs contra el Govern davant del Tribunal Suprem en el qual sol·liciten la devolució de la quantitat finançada que encara no s'ha recuperat, més els danys causats, per la inversió de 1.350 milions d'euros que van realitzar quan es van fer càrrec del deute per abonar la indemnització pel tancament de l'emmagatzematge de gas Castor a la societat promotora Escal-UGS, participada per ACS, segons han informat fonts jurídiques.





El passat mes d'abril, Santander, CaixaBank i Bankia van formular davant del Govern una "reclamació de responsabilitat de l'Estat legislador" en què sol·licitaven aquesta devolució, en considerar que, en cas contrari, l'Estat es beneficiaria de la inconstitucionalitat a costa de les entitats finançadores.





En la seva reclamació, les tres entitats oferien al Govern arribar a un acord per permetre fer la devolució d'una manera flexible, per tal d'evitar un greu impacte en els comptes de l'Estat o en els consumidors gasistes.





A causa de que el Consell de Ministres ha esgotat el termini preceptiu de la reclamació sense haver-la resolt, s'entén que aquesta ha estat desestimada i que cal recórrer davant el Suprem.





Al desembre de 2017, el Tribunal Constitucional va declarar "nuls i inconstitucionals" alguns articles del reial decret llei aprovat en 2014 que contemplava la hibernació del Castor i en el qual es reconeixia la compensació de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal UGS.





En la sentència, el Tribunal no entrava en el fons de la indemnització que va rebre Escal UGS per la decisió adoptada sobre Castor, centrant-se més en el fons de com es va fer aquesta indemnització a través de l'aprovació d'un Reial Decret d'urgència.





Al gener de 2018, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va decidir, després de la sentència del Constitucional, paralitzar els pagaments a la banca per aquest deute, que ascendien a 6,7 milions d'euros mensuals i s'abonaven com a càrrec al sistema gasista.





La passada setmana, Enagás va decidir presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Estat com a legislador en la qual sol·licitava la devolució dels costos per les seves tasques de manteniment i seguretat de l'emmagatzematge subterrani de gas.





Aquesta decisió de l'empresa es produïa després que el Govern decidís finalment deixar fora de l'ordre de peatges i cànons del sistema gasista per 2019 aquests drets de cobrament d'Enagás, que van ser ja paralitzats per la CNMC a principis de 2018 després de la sentència del Tribunal Constitucional de finals de 2017.