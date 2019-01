Tres morts i 19 ferits en un incendi en un pis de Badalona

Tres morts i diversos ferits en un incendi en un edifici de deu plantes a l'avinguda Marquès de Mont-roig del barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona), han informat els Bombers de la Generalitat. Després del que ha passat, l'ajuntament de Badalona ha decretat tres dies de dol per l'incendi i manté la Cavalcada. A les 15.30 hores s'ha extingit l'incendi.





Entre els ferits d'aquest incendi, que ha afectat com a mínim a quatre habitatges de l'edifici, hi ha una nadó en estat crític ingresada a la UCI de Vall d'Hebron, dos adults greus i 13 lleus, un total de 19 ferits. Els bombers han anat desallotjant la majoria dels veïns de l'edifici per la façana de l'edifici.









En aquest incendi, han treballat nou dotacions de Bombers de la Generalitat i set del Bombers de Barcelona, a més de nou unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), 12 dels Mossos d'Esquadra, i de la Policia Local.





Els Bombers de la Generalitat han estat avisats de l'incendi cap a les 9 hores i l'han donat per controlat a les 11.13 hores.

També a La Llagosta

Un mort i dues persones afectades pel fum en un incendi produït aquest dissabte a un habitatge de la Llagosta (Barcelona), han informat Bombers de la Generalitat.





Una de les persones afectades per l'incendi serà evacuada a l'Hospital de Mollet, mentre que la segona no ha requerit trasllat hospitalari.





L'incendi s'ha produït en un edifici de nou plantes situat a Plaça Catalunya número 5 de la Llagosta, i un pis ha quedat completament cremat.









Els bombers han rebut l'avís de foc a les 14.34 hores i l'han donat per controlat a les 15.14 hores, donant-lo per extiguit a les 18.30 hores.





S'han desplaçat nou dotacions de Bombers de la Generalitat, de les que encara queden set.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, s'ha desplaçat al lloc dels fets.





Trasllat de les víctimes i els ferits de Badalona

Els Bombers de la Generalitat han detallat que set de les víctimes s'han desplaçat a la Vall d'Hebron, entre les que es troben un nadó en estat crític, adult greu, que s'hauria precipitat de l'edifici, i cinc ferits lleus.









A l'Hospital de Sant Pau s'ha evacuat al segon ferit greu per precipitació, mentre que, dels lleus, quatre s'han enviat a l'Hospital del Mar, quatre a l'Germans Trias i 3 estan sent valorats en el mateix lloc dels fets.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha atès un total de 19 persones per aquest incendi, que ha deixat a tres morts.





El Sem ha activat a 14 unitats terrestres, una logística i un equip de psicòlegs per atendre els afectats i als seus familiars.





Causes desconegudes de l'incendi de Badalona

Els Bombers de la Generalitat desconeixen per ara les causes que han provocat l'incendi produït i, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, van a obrir una investigació per aclarir els fets.





En una atenció als mitjans de comunicació, el cap d'Emergències de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez, ha explicat que l'incendi s'ha iniciat a la planta baixa de l'edifici i s'ha propagat ràpidament de manera vertical per l'escala.









Martínez ha detallat que l'incendi ha afectat un total 32 persones ia vuit de les deu plantes de l'edifici ia les dues façanes.





Han treballat un total de 15 efectius de Bombers de la Generalitat i 25 efectius de Bombers de Barcelona.





Preguntat per quan han arribat els bombers al lloc dels fets, Martínez ha assegurat que la "sortida ha estat immediata" quan han estat avisats de l'incendi.









Després de la rumología de diversos veïns dient que els Bombers havien arribat 40 minuts després de ser avisats al lloc de l'incendi, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat que els bombers han arribat en nou minuts després de ser avisats a aquest incendi a Badalona.





"L'hora de l'entrada de l'anomenada al parc de bombers ha estat a les 9.09 ia les 9.18 hi havia les dotacions de bombers a Badalona, i posteriorment s'han anat incorporant bombers de Santa Coloma, bombers de Barcelona i altres parcs que tenim al voltant de Badalona ", ha exposat Buch en una atenció als mitjans.









A més, president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat els fets a Twitter i ha mostrat el seu suport a les víctimes i ferits.