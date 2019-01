Manuel Rivero González, el salvador del CF Reus

La situació del Reus CF continua sent molt complicada, tot i que la Junta Directiva ja ha començat a tornar a pagar als seus jugadors.





Tot i que el club català visqui un procés fatídic derivat de la seva mala gestió i els impagaments als seus jugadors, Laliga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) volen aprofitar-se d'aquesta situació per fer-se amb més competències respecte a l'altre organisme sobre l'organització del futbol professional espanyol.





El futur del club és incert, i sembla un batalla on tots volen portar-se el seu tros del pastís. No sembla que hi hagi una solució per l'entramat de deutes que ha generat la Junta Directiva i el fet que només tinguin 12 jugadors en plantilla per disputar els partits tampoc ajuda, després que 6 jugadors hagin rescindit el seu contracte i dos estiguin en procés d'extinció del mateix.





Però, la resolució del jutge de Disciplina Social de Laliga, Manuel Rivero González, ha donat una alenada d'aire al club de Tarragona. Rivero González va acceptar la gran majoria de les propostes de la sanció provisional del president de la competició, Javier Tebas, a canvi que quedarà invalidada la suspensió del Reus perquè deixés de participar a Segona.





Saltant-se la tradició d'obediència a l'oligarquia que constitueix Laliga, Rivero González va fer un pas endavant, considerant desproporcionat i injust que el Reus deixés de jugar, ja que la culpa dels seus problemes era i és de la seva Junta Directiva i no dels jugadors.





Si els jugadors segueixen jugant, el club els haurà de pagar el seu contracte si o si, i seguiran cobrant el seu sou, devia pensar Rivero González, i aplicant les altres mesures provisionals contra el Reus com la suspensió de ser elegible per als òrgans de Laliga i la tramitació de llicències, que Luis Gil (Director de les Entitats Esportives en la competició de Laliga) ha acatat, s'actua de manera justa.





Fins ara, des Laliga es castigaven a la Junta i no a la plantilla, protegint a la institució futbolística i penalitzant la mala gestió dels seus càrrecs directors, que poc tenen a veure realment amb l'important, amb el futbol en si.





Després d'aquest gir del guió tan ben marcat per Tebes, un cop més, el president dela màxima competició de futbol al nostre país, ha quedat desacreditat per persones amb un càrrec menor que el seu però amb més cap i sentit de la justícia, ja que no el concerneix tant els interessos polítics que Tebes sí que té en cadascuna de les seves decisions.





En altres casos de situacions similars a la de l'Reus com el Múrcia o l'Elx, segons recorda El Confidencial, les dediciones de Laliga van ser preses sempre al mateix són que el que dictava la patronal del futbol, sense penalitzar prou a les directives i perjudicant sobretot al conjunt de l'entitat.









Però aquesta vegada, Rivero González ha dit que no. Que això no podia continuar succeint amb cada club mitjançant del nostre futbol que s'endeutarà per culpa de les malfactores d'uns directius incompetents i corruptes.





Per això, ara mateix, Rivero González no només ha salvat el Reus (almenys de moment) sinó que ha assegut el precedent per constituir unes bases sòlides en la constitució de mesures de sanció per als clubs en fallida per culpa de la mala gestió de seus empresaris i que no paguin per això els seus jugadors ni la seva afició.