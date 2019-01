Càstig al City de Guardiola: la sanció històrica en el món del futbol

Cap equip, fins a la data, havia estat expulsat de la Champions League en la seva totalitat. Sí que havia estat el cas d'alguns jugadors o entrenadors però ja dins el terreny de joc que es perden molts partits de la competició per expulsió. Però la temporada que es pot donar un fet històric.





El Manchester City de Pep Guardiola pot rebre un càstig exemplar per incomplir el la transparència financera i la UEFA ha decidit expulsar al club de la Champions League per a la temporada 2019-2020 per dopatge financer si es demostra el INCOMPLIMENT del fair play, segons publiquen els tabloides britànics The Telegraph i Daily Mail i també segons va declarar Yves Leterme, director del Comitè de Control Financer de la UEFA a 'Sport and Strategy'.





Per poder fer efectiva aquesta mesura contra el club anglès i demostrar el frau financer, la UEFA i la Premier League investiguen conjuntament els correus electrònics i contractes pels quals el City hauria cobrat en 2015 gairebé 60 milions de lliures d'Abu Dhabi United Group i no de la seva patronicador Etihad, com va assegurar el club en aquell temps.





De resoldre's així aquesta qüestió, el Manchester City faria història per ser el primer club expulsat de la Champions, en principi durant una temporada, amb el greuge de ser-ho per frau financer.





A més a més, Pep Guardiola, en no ser que guanyi aquest any la competició, perdria una altra oportunitat de coronar-se amb la màxima competició europea, un títol que se li resisteix des que va marxar del FC Barcelona.









El PSG de Neymar, també en el punt de mira

Igual que el Manchester City, el París Saint-Germain penja a l'espera de la resolució del Tribunal Arbitral de l'Esport (TAS) també per dopatge financer procedent de Qatar, que haurien permès al club els fitxatges del mateix Neymar i de Mbappé, a partir de tenir un capital fiscal molt superior al dels ingressos del club gal.





A més, els francesos ja van rebre una multa de 60 milions d'euros el 2014, juntament amb la sanció d'inscripció de jugadors a la Lliga Europea (de 25 a 21 efectius per al terreny de joc) i la limitació de contractació a un sol fitxatge amb un cost màxim de 60 milions.





Tot i això, el TAS podria confirmar pròximament que el club francès torna a ballar-de les infraccions fiduciàries.