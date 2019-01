La Generalitat decreta dol el Dia de Reis per l'incendi de Badalona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decretat que aquest diumenge sigui dia de dol oficial a Catalunya per l'incendi de dissabte a Badalona (Barcelona) en què van morir tres persones.









Així, se suspenen les celebracions oficials, i les banderes onegen a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya, com publica aquest diumenge el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).









Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona va decretar dissabte tres dies de dol a la ciutat: es va mantenir la Cavalcada però es van suspendre els actes institucionals i protocol·laris de la jornada de Reis. També per la Llagosta, on ahir hi va haver un altre incendi amb un mort, el president ha mostrat el seu suport: