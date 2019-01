Bargalló: "la sensació de por del docent era major fa un any"

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha observat sobre la percepció de por dels docents a l'aula per motius polítics: "Jo crec que la sensació de por del docent era major fa un any".





El conseller d'Educació ha dit que la situació ha millorat, perquè "la sensació de persecució ha baixat, tot i que segueix havent professors que diuen que hi havia coses que abans feien i que ara no fan".





Sobre l'enquesta Edubaròmetre de la Fundació Bofill, que sosté que el 30% de docents s'autocensuren sobre l'actualitat social i política, el conseller ha assegurat que a poc a poc es va "refent la confiança del docent per a la llibertat d'expressió a l'aula ".









"Evidentment, el fet que segueixi havent-hi algunes causes obertes no ajuda, i algunes declaracions d'alguns polítics tampoc ajuden", segons el titular d'Educació.





Ha celebrat que una gran majoria de la societat ha entès que a l'escola es pot parlar de tot: "Es pot parlar d'idees, de política, també. El que no es pot és fer propaganda de partit, però parlar d'idees i de política, sí, i s'ha de fer en funció del nivell ".





"Però ni als nens de Primària se'ls ha de negar el coneixement de la realitat ni als joves de Batxillerat se'ls ha de prohibir l'expressió de les idees. És evident que no s'ha de fer política de partits", ha defensat.





Per Bargalló, quan es parlava d'adoctrinament a les aules no es parlava d'abordar política de partits a l'aula, sinó de debat d'idees o d'haver expressat opinions.

Ha inscrit aquest debat en una qüestió més gran: "No es tracta només de mestres i professors, sinó també d'actors, músics, pallassos i articulistes. Si el professor mira fora, veu que altres també pateixen".





La voluntat i obligació de l'educació i el sistema educatiu és el de formar ciutadans lliures i crítics, mentre que "amb professors emmordassats no es creen alumnes lliures", afirma.





Cos únic docent

Preguntat per l a recomanació del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) de considerar un cos únic de docents d'educació bàsica, ha dit que no és un debat que es pugui superar a curt termini, recordant que la separació procedeix del segle XIX.





Ha recordat que no és una decisió que depengui de la Generalitat ni serà immediata, però "els canvis educatius, legislatius i universitaris fan cada vegada més difícil d'explicar les diferències entre els cossos".





Bargalló creu que hi ha injustícies, com impedir l'accés a determinats llocs: "No és lògic que un director d'institut pugui ser sotsdirector general del departament i el d'una escola no".





Així mateix, ha explicat que, en el model d'institut escola que la Generalitat està propugnant, aquest ha d'haver una unitat pedagògica mantenint la diversitat d'aprenentatge en les etapes, de manera que han de "treballar en comú, no tenir dos claustres".