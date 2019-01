Veïns del barri barceloní de Ciutat Meridiana, al barri de Nou Barris, han denunciat que el Banc Sabadell va ordenar tapiar un habitatge que era de la seva propietat, però un mal procediment va fer que es fes quan hi havia tres menors a l'interior.









Així ho expliquen Endavant Nou Barris i l'Associació de Veïns de Nou Barris, segons han publicat a través de Twitter.





Les dues entitats asseguren que la nit del 4 de gener uns operaris van clausurar l'immoble amb una porta de seguretat quan els tres menors estaven sols a casa, mentre que la seva mare estava trabjando.





El germà gran, de 16 anys, estava al càrrec dels altres dos menors, i no van poder sortir de la casa fins que van intervenir els Bombers de Barcelona.





INTERVENCIÓ DE MOSSOS





Un portaveu dels Mossos d'Esquadra ha explicat a Catalunyapress que de moment no han rebut cap denúncia formal. Segons la policia autonòmica, van ser requerits el 6 de gener quan una dona va alertar que no podria entrar a casa perquè hi havia una porta antiocupació tancada i que els seus tres fills menors estaven a l'interior.





Aquestes portes antiocupació estan fetes de ferro i han d'estar obertes, pero quan Mossos van arribar al lloc dels fets van comprovar que, efectivament, estava tancada quan no hauria de ser així.





En comprovar que hi havia tres menors a l'interior de la casa, els Mossos van avisar els efectius corresponents per a procedir a l'obertura de la porta i la dona va poder entrar i comprovar l'estat dels seus fills.





Des de Mossos expliquen que no es tracta ni d'un desallotjament ni d'una desocupació i prova d'això és que la família continua vivint a l'interior. Asseguren que en no haver-hi denúncia formal d'aquests fets, en aquest cas concret tampoc hi ha investigació policial.