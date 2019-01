La Generalitat convoca oposicions per a 5.005 places de docents

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha publicat aquest dilluns la convocatòria de concurs d'oposició per al 2019 de 5.005 places de cossos docents, bàsicament de Primària i Formació Professional (FP), en què introduirà canvis orientats a prioritzar les competències bàsiques respecte a la memorització.





En roda de premsa, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que és una convocatòria per estabilitzar places ocupades per interins, ha remarcat que els canvis introduïts s'han negociat amb els sindicats i s'inscriuen en el marc legislatiu actual i ha subratllat que la part memorística es redueix.





La Generalitat ha convocat 3.604 places de mestres de Primària, 759 del cos de professors d'ensenyament secundari i 642 del cos de professors tècnics d'FP, i els aspirants podran presentar les seves sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer.





Aquesta convocatòria d'oposicions introdueix com a novetat la inversió de l'ordre de les proves actuals del procés, de manera que es farà primer la presentació de la programació i la unitat didàctica -que faran tots els aspirants-, i posteriorment, els que la superin, la prova pràctica i de temari.









Bargalló ha assenyalat que aquesta variació en l'ordre farà que el procés sigui més llarg -és una prova de major durada la de presentar programació-, així com la possibilitat de presentar al·legacions al final de cada prova i no només al final com fins ara.





Les proves s'iniciaran a finals de juny i juliol per no "interferir" en l'activitat dels centres educatius, i la resolució es coneixerà abans del 31 d'octubre, de manera que els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctica a l'inici del curs 2020-2021.