El Corte Inglés ha estimat que al voltant de tres milions de persones visitin algun dels seus centres comercials durant aquest dilluns, primer dia oficial del període de rebaixes d'hivern.





"Les vendes en rebaixes van creixent d'un any a l'altre i aquest any calculem que entre tots els centres al voltant de tres milions de persones visitin algun dels nostres centres. De tots els plans que fan els espanyols a principis d'any, el que no falla és venir a les rebaixes d'El Corte Inglés i són fidels a aquesta cita", ha assegurat el director d'El Corte Inglés de Preciados i Callao, Enrique Hidalgo, que ha mostrat la seva satisfacció en veure desenes de persones esperant que s'obrin les portes per començar les seves compres.





En concret, la firma espanyola ha donat oficialment des d'avui i fins al 28 de febrer el tret de sortida de la campanya de rebaixes d'hivern en els seus centres físics amb descomptes de fins al 50% en totes les àrees de venda.





No obstant això, el gegant de la distribució espanyola va penjar ja ahir al seu web el cartell de rebaixes. Hidalgo ha qualificat de "molt bons" les primeres dades de venda de productes per Internet. "La gent el que vol és venir a la botiga i veure la mercaderia., Sense que rebaixem els preus, però no la qualitat, ni el servei, ni la garantia", ha subratllat.