El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha rebutjat la reforma estatutària que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, pretén promoure com a possible sortida al conflicte a Catalunya i advoca per l'aplicació "indefinida" de l'article 155 de la Constitució en aquesta comunitat , almenys fins que l'independentisme assumeixi que poden defensar les seves idees amb respecte al marc legal.





En una entrevista amb Europa Press, Villegas s'ha mostrat convençut que no es pot tornar a ficar a Catalunya "una altra vegada" en una reforma del seu Estatut perquè, segons ha recordat, al seu dia ja ho va fer l'expresident català Ernest Maragall "i s'ha acabat com s'ha acabat".





"Ficar-nos en una reforma de l'Estatut que ja vam fer no és la via. Creiem que no cal seguir cedint com hem fet durant 30 anys davant els separatistes. Hem d'aprendre dels errors per no repetir-los i buscar fórmules noves", ha manifestat el número dos de Cs.





En la seva opinió, la crisi catalana passa perquè els independentistes assumeixin que les seves reivindicacions només es podran canalitzar dins de l'Estatut d'Autonomia, de la Constitució i de la Llei, i respectin les decisions de jutges i tribunals. En cas contrari, ha dit, "caldrà aplicar el 155".





CAL APLICAR EL 155 I FER-HO "BÉ"





Villegas creu que és el moment d'aplicar ja aquest precepte constitucional perquè "no es pot mantenir ni un segon més a un president que no respecta i diu que no vol respectar la Constitució i les lleis". Però, això sí, ha avisat que caldria aprendre de "el que es va fer malament" fa un any amb el 155 per fer-ho "bé".





El dirigent de la formació taronja defensa que actualment l'aplicació d'aquest article hauria de ser "indefinit". "El que faci falta fins que la situació es normalitzi", el que passa, segons ell, perquè els independentistes assumeixin que poden defensar les seves idees dins del marc legal. Fins que no ho facin, ha postil·lat, "caldrà mantenir el 155" sense establir un termini determinat.





Preguntat sobre si en Cs es penedeixen d'haver donat suport a un 155 descafeïnat amb Mariano Rajoy a La Moncloa, Villegas ha respost que el que van acordar al seu dia amb el PP és que el 155 servís per convocar eleccions. "Que s'apliqués de forma tova no va ser cap imposició de Cs, sinó una exigència del PSOE que nosaltres acceptem pel bé del consens", ha aclarit.





"Que els ministres que eren consellers ni tan sols trepitgessin les conselleries i permetessin que en les conselleries seguís havent llaços grocs i pancartes a favor del procés per descomptat no va ser una imposició de Ciutadans, sinó una decisió del PP que no va saber aplicar el 155 d'una altra forma o no va voler fer-ho", ha prosseguit.





Segons la seva opinió, "el que es va fer malament" realment no va ser condicionar el 155 a la convocatòria d'eleccions a Catalunya, si no, no mantenir en el temps aquest article, sobretot a la vista que el president elegit en aquests comicis en el seu propi discurs d'investidura va dir que el seu projecte polític consistia "en seguir saltant-se la Constitució, l'Estatut i les lleis".





ICETA, L'"INSPIRADOR" DE LA POLÍTICA TERRITORIAL DE SÁNCHEZ





Preguntat sobre si Cs té dades tangibles que el Govern de Pedro Sánchez va indultar els líders sobiranistes presos una vegada que siguin condemnats, Villegas ha respost afirmativament i ha posat en relleu la declaracions a favor d'aquest perdó efectuades per diferents dirigents del PSOE com la delegada de l'executiu a Catalunya, Teresa Cunillera, o el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "l'inspirador de la política territorial del Govern".





"Si s'apliqués el 155 i el Govern controlés les competències, això no passaria i no seria estrany que els presos estiguessin en presons catalanes", ha indicat el polític català, que creu que la solució no passa tant per traslladar als presos com aplicar el 155 o fer que qui dirigeix Catalunya des de la Generalitat "no sigui còmplice del cop".