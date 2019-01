La medallista olímpica, parlamentària regional i membre de l'Executiva Nacional del PP, Ruth Beitia, ha estat escollida candidata del PP per optar a la Presidència de Cantàbria, segons han informat en fonts populars.





La direcció del PP càntabre s'ha reunit aquest dilluns a Madrid amb la cúpula nacional per abordar els candidats a les eleccions autonòmiques i municipals en aquesta Comunitat, que seran presentats el proper dijous, 10 de gener, a Santander pel president del partit, Pablo Casado.





La decisió ha transcendit després de la reunió que han mantingut la presidenta del Partit Popular de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, i el vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, ia la qual també han assistit la secretària general de la formació càntabra, Maria José González Revolta, i el portaveu autonòmic, Iñigo Fernández.





La trobada, que ha començat cap a les 11.30 hores, s'ha prolongat durant tota la jornada d'aquest dilluns i ha finalitzat fa escassos minuts, després del que fonts populars han comunicat que Gènova finalment ha imposat que la candidata sigui l'atleta i no la màxima dirigent del partit a Cantàbria.





Assistents a la reunió han apuntat a aquesta agència que la trobada s'ha celebrat en un clima "molt tens" atès que en ell s'abordava la candidatura autonòmica, un dia després que es conegués que la Direcció nacional estudiava posar a Beitia com a cap de llista, passant per sobre de la presidenta autonòmica, que en les primàries del PP va donar suport a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.





Per a la candidatura a la Presidència de Cantàbria, també es remenaven els noms de Diego Movellán, diputat al Congrés i integrant de les direccions nacional i regional del PP, i Juan Corro, amb seient a Gènova i exregidor de Santander.





La imposició de Beitia com a candidata a les eleccions autonòmiques per part de Gènova retorna al PP càntabre a la crisi derivada del Congrés Regional celebrat al març de 2017, en el qual Sáenz de Buruaga va ser elegida presidenta de la formació a Cantàbria per només quatre vots més que l'expresident popular i del Govern de Cantàbria, Ignacio Diego.





Precisament, en la crisi oberta en el partit arran de que Sáenz de Buruaga desbanqués a Diego de la Presidència del PP, Beitia va ser una de les fermes defensores de l'expresident, al costat s'ha mantingut tot aquest temps, sent un dels nou diputats populars que es va oposar al fet que la llavors nova líder del partit es col·loqués com a portaveu del grup parlamentari popular substituint a Eduardo Van den Eynde, altres dels seus crítics i afí a Diego.





Fa temps que aquesta crisi al PP de Cantàbria es donava per tancada tot i que, amb aquesta decisió per part de la Direcció de Pablo Casado, podrien reobrir-velles ferides entre les dues faccions de la família popular.