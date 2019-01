Els futbolistes del Reus li porten la contrària al seu entrenador

Els futbolistes del CF Reus Deportiu de LaLiga 123 han manifestat aquest dilluns que no se senten "assetjats per l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE)", sindicat de futbolistes, com va manifestar el seu entrenador, Xavi Bartolo, després que l'equip guanyés a Màlaga (0-3) malgrat la mala situació actual i els impagaments als futbolistes.

En un comunicat conjunt, emès per l'AFE, els jugadors del Reus neguen estar assetjats pel sindicat i que les reunions que mantenen per mirar de solucionar la delicada situació actual no afecten el seu rendiment esportiu, i s'escuden en la important victòria a domicili d'aquesta jornada contra el Màlaga CF.





"No compartim ni estem d'acord amb les declaracions del nostre entrenador, Xavi Bartolo, després del partit que hem disputat a Màlaga. Ens sembla sorprenent que el nostre entrenador ens critiqui després de guanyar 0-3, perquè poques vegades es veurà un equip competir només amb 12 fitxes i amb el tècnic en contra", apunten.





En contra de les paraules de Bartolo, que va assegurar després de la victòria que els havia estat impossible preparar bé el partit per l'assetjament de l'AFE, després que la RFEF es negués a suspendre'l, la plantilla va manifestar que la seva realitat dista de la del tècnic.





"En cap moment ens hem sentit assetjats, com va manifestar el nostre entrenador, per l'AFE, el sindicat que ens representa. Diumenge passat, abans del partit, el vicepresident d'AFE va venir al nostre hotel de concentració per interessar-se per la situació, i res més, per ser conscient de la delicada situació que travessem", esgrimeixen.





"Encara que els futbolistes no compartim decisions i opinions de l'entrenador, mai no ho hem manifestat públicament, com ell sí ha fet amb nosaltres. No és cert que l'AFE estigui interferint en la preparació dels partits, perquè les reunions que hem tingut amb els seus representants, no han perjudicat la nostra activitat diària", argumenten.





Els jugadors del Reus, els que queden amb fitxa professional, entenen que el més normal després d'estar mesos sense cobrar i afrontar un futur incert és tenir una "comunicació constant i fluïda" amb l'AFE, el sindicat que "des del primer dia" ha estat "a prop" d'ells.





"El que ha caracteritzat sempre aquesta plantilla ha estat la unió infrangible per afrontar una situació tan complicada, una unió que es manté inalterable. Encara que la situació, com és sabut, no és la millor, continuarem defensant aquesta samarreta amb la mateixa professionalitat que el primer dia", expressen.





Finalment, el col·lectiu de futbolistes del Reus entén que "l'únic i gran responsable" d'aquesta situació és el màxim accionista i propietari del club, Joan Oliver.