Onze minuts va durar la seva testificació davant del jutge, encara que no va pronunciar ni una sola paraula. Va ser a la localitat de Nantucket (Massachusetts) i davant el togat Thomas Barrett, que investiga un suposat cas d'assalt sexual que l'actor Kevin Spacey hauria comès el 2016 contra un jove de 18 anys.





Després de la vista, el jutge va deixar a Spacey en llibertat sense fiança però ha sol·licitat que es mantingui allunyat de la seva presumpta víctima. Va fixar més la pròxima vista pel 4 de març, a la qual no haurà d'assistir en persona i li va demanar que es trobi localitzable per les autoritats en tot moment.





Sobre l'intèrpret penja una pena de 5 anys de presó si és declarat culpable. La defensa de Spacey ha optat per no fer declaracions ni fora ni dins de la sala, potser calculant que qualsevol paraula de l'actor podria anar en contra en una altra causa que encara s'ha de substanciar.





La caiguda en desgràcia de Spacey va començar el 2017, quan es va donar a conèixer l'acusació d'un jove que presumptament va ser assaltat per l'actor en un bar de Massachusetts. La notícia li va costar el paper protagonista en l'última temporada de la popular sèrie 'House of Cards', i Spacey va aprofitar per confessar la seva homosexualitat i retirar-se de la vida pública.





Aquest Nadal, l'actor de 'American Beauty' i 'Sospitosos habituals' reapareixia amb un vídeo en què defensava en clau la seva innocència. Ara haurà de fer-ho als jutjats.