Els secretaris generals del PP i de Vox, Teodoro García Egea i Javier Ortega Smith, es reuniran aquest dimarts a Madrid per tractar d'avançar en un acord de cara a una futura investidura de Juanma Moreno Bonilla com a president de la Junta d'Andalusia.





Aquesta trobada va ser fixat el divendres passat, després d'una conversa telefònica que van mantenir García Egea i Ortega Smith i en la qual van comentar algunes qüestions que tots dos partits comparteixen amb vista a un futur govern a Andalusia i després de l'acord que PP i Ciutadans van tancar a finals d'any.





No obstant això, Ciutadans des del primer moment ha deixat negre sobre blanc que no pensa reunir-se a cap taula de negociació amb Vox. Aquesta negativa podria suposar, al seu torn, que Vox no accepti les condicions que li proposi el Partit Popular.





La formació de Casado ha proposat als d'Abascal reformar la llei de violència de gènere, veritable escull en les negociacions, un cop hagi començat la legislatura. Fins i tot el Partit Popular ha proposat desplegar un paquet de mesures per als homes maltractats per les seves parelles.





No obstant això, Vox demana que totes aquestes condicions es posin per escrit, la qual cosa obligaria a revisar el pacte subscrit amb Ciutadans amb anterioritat, a la qual cosa es nega en rodó Albert Rivera.





ENCARA SENSE REPARTIMENT DE CARTERES





Aquesta situació de paràlisi amenaça amb avortar el canvi de govern a Andalusia i, fins i tot, amb una possible repetició d'eleccions. Per aquest motiu PP i Ciutadans encara no hagin tancat la formació de Govern ni s'hagin repartit les carteres que gestionarà cada formació.





Fonts populars han assenyalat que les dues formacions continuen negociant per tal d'arribar a un acord que permeti la investidura de Moreno com a president de la Junta. A més, han indicat que una vegada que es tanqui aquest acord d'investidura amb estructura de govern, s'abordarà la distribució d'àrees.





En aquest sentit, han precisat que si l'acord d'investidura es tanca al llarg d'aquesta setmana, com es confia des del PP-A, la distribució del nou Govern andalús s'abordarà aquest proper cap de setmana, prèviament a la celebració del debat d'investidura.