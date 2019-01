El nou intent d'investir Puigdemont o l'avançament d'eleccions

El PDeCAT es debat entre tornar a intentar investir Carles Puigdemont president de la Generalitat o bé avançar eleccions, mentre que cada vegada són més les veus que es posicionen a favor de votar els Pressupostos Generals de l'Estat del Govern de Pedro Sánchez, com és el cas de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell.









El sobiranisme no ha renunciat al cent per cent a investir Puigdemont, el que podria posar fi al Govern de Quim Torra i va en la línia que la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, es presenti com a número dos de la llista de la Crida per a l'Ajuntament de Barcelona, una llista que encapçalaria l'exconseller d'Interior Quim Forn, ara a la presó de Lledoners.





La legislatura s'escurçaria a la tardor després de la prevista sentència judicial del Tribunal Suprem (TS) sobre el referèndum de l'1 d'octubre.





Aquest intent d'investidura de Puigdemont no compta amb el suport explícit d'ERC, el que faria decantar Torra a la convocatòria de comicis autonòmics.





Entre les personalitats que s'han manifestat a favor que Puigdemont sigui president, figura la consellera de Cultura, Laura Borràs. El mateix Torra ha mostrat el seu interès a deixar el càrrec perquè l'ocupi el dirigent independentista fugit a Bèlgica.





Enmig d'aquest caos, no se sap si la Crida podrà presentar-se com partit perquè la seva inscripció està paralitzada al Ministeri de l'Interior. Si no es converteix en partit, podria estar sota la marca de Junts per Barcelona, ja registrada pel PDeCAT.





A nivell econòmic, el sobiranisme també té els seus propis debats i si bé semblava reticent a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat, han sorgit veus al PDeCAT que defensen donar suport als comptes de Pedro Sánchez, com Andreu Mas-Colell.





Mentre alguns dirigents independentistes remarquen que no hi pot haver carta blanca als PGE, sembla que destacats dirigents veuen amb bons ulls els canvis econòmics al Govern central.