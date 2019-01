Els Joglars: "No estem vetats a Catalunya, però no ens lloguen els teatres"

La companyia Els Joglars durà a terme una gira per Espanya amb la seva obra 'Senyor Rossinyol', inspirada en la figura del pintor Santiago Rusiñol, que farà una parada al Teatre María Guerrero de Madrid del 9 al 27 de gener i que tan sols inclourà una visita a Catalunya, en concret a la localitat de Canovelles (Barcelona).





"No és veritat que ningú ens hagi vetat oficialment a Catalunya, tot i que sí que fem molt pocs bolos allà. La veritat és que allà "no ens lloguen -una expressió que ja feia servir Josep Pla- i quan hem anat, molt de públic no tenim: la realitat és la que és", ha explicat una de les integrants de la companyia, Dolors Tuneu.





Tuneu ha explicat que, quan la seva distribuïdora envia el dossier a tots els teatres, des de Catalunya "no es dóna una resposta de rebuig, sinó de silenci".





"Ens encantaria poder actuar a Barcelona i tenir el teatre ple, però la realitat és la que és. No volem anar de víctimes, volem com més bitlles, millor, però no depèn tant de nosaltres com que ens contractin", ha assenyalat la dramaturga.





Tuneu ha fet servir un exemple de Dalí per il·lustrar la seva situació, ja que l'artista, tot i estar fora d'Espanya, sempre preguntava sobre el que deien d'ell a Figueres. "El que volem és que com més poblacions vegin el muntatge, millor. Un pot anar a risc de llogar un teatre privat, però ja hem anat dues vegades a Catalunya i hem fracassat", ha apuntat.