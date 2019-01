Quin serà el futur polític d'Artadi?

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assenyalat aquest dimarts que hi ha un "debat obert" sobre si alguns membres de l'Executiu de Quim Torra poden deixar el càrrec per ser candidats a les eleccions municipals de maig.





Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, en al·lusió a les informacions de la setmana passada que la situaven a ella com a possible candidata del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona en un candidatura encapçalada per l'exconseller Quim Forn.





"El debat existeix però és un debat obert. Reconec que hi ha un debat obert, però és un debat que no està tancat. En funció de la resolució d'aquest debat es derivaran o no modificacions al Govern", ha conclòs que la portaveu.





Si es concretés finalment la marxa d'Artadi, Torra hauria de realitzar una nova modificació del seu Executiu en una doble tasca, ja que des de principis de la legislatura la consellera ha assumit tant el treball de portaveu com la de titular del departament de Presidència.









L'única modificació que Torra ha fet del seu Executiu fins a la data ha estat precisament pel mateix motiu: al novembre Ernest Maragall va deixar el seu càrrec de conseller d'Acció Exterior per a ser candidat d'ERC a les eleccions municipals i va ser substituït per Alfred Bosch.