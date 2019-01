El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha subratllat que la possibilitat d'una "sobirania conjunta" al Penyal és "una causa perduda", alhora que ha deixat clar que el seu Govern vigilarà perquè, en el marc de les negociacions sobre el Brexit, no es registri cap "transgressió" de la "sobirania" gibraltarenya.





"Ningú no hauria d'interpretar que el nostre vot massiu a favor de quedar-nos a la UE suggereixi que estaríem disposats a arribar a algun compromís respecte a la nostra sobirania. Si algú a Espanya, de qualsevol part de l'espectre polític, creu que en algun moment arribarem a acceptar cap concessió sobre la nostra sobirania, s'equivoca per complet", ha afirmat Picardo aquest dilluns, en el seu discurs amb motiu de Cap d'Any.





"El concepte de la sobirania conjunta o qualsevol dilució de la nostra sobirania és una causa perduda. Si algú pensa seriosament que podrà avançar el concepte de la sobirania conjunta, està assotant un cavall mort", ha subratllat.





Picardo ha posat l'accent que el seu Govern "sempre" vigilarà per garantir que no es produeixi "cap tipus de transgressió" sobre la "sobirania, jurisdicció o control" de Gibraltar en el curs de les negociacions del Brexit.





El ministre principal del Penyal ha afirmat que els gibraltarenys han de preparar-se per a un any que portarà "tants reptes com qualsevol altre" però amb "desafiaments més grans" en el cas del procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. "No hem de sentir-nos intimidats per aquests reptes perquè n'aconseguirem l'èxit, igual que ho van fer les generacions que van afrontar l'evacuació, el referèndum i el tancament de la frontera", ha indicat.





Picardo s'ha mostrat "decidit" per aconseguir que Gibraltar tingui "més i millors oportunitats" per a la prosperitat del poble gibraltareny i "tota la regió en el futur". "Aquesta és la feina resolta que l'equip del Brexit que lidero juntament amb el viceministre principal ha aconseguit, en assegurar que Gibraltar sigui inclòs en l'Acord de Retirada, si s'arriba a ratificar. Aquesta era l'opció responsable. És el que garanteixen els nostres acords bilaterals amb el Regne Unit", ha afirmat.





Després d'assenyalar que el seu Executiu ha estat preparant-se per a les "oportunitats" que puguin derivar del Brexit, ha fet una crida a afrontar aquest escenari tractant de "treure el màxim partit a aquesta situació" que els gibraltarenys no van triar (el seu vot va ser majoritari a favor de la permanència a la Unió Europea).





"Malgrat que molts de nosaltres desitjaríem que el Brexit s'aturés d'alguna manera per un segon referèndum o una rescissió directa de la notificació de l'Article 50, en aquest moment hem d'estar preparats per a qualsevol eventualitat i ho estarem. Perquè aquesta és l'opció responsable", ha resumit.





Picardo ha admès que la "realitat política i geogràfica" implica que el procés del Brexit "reestructurarà" la relació del Penyal amb Espanya, el seu "veí immediat a la UE". "Com de costum, abordarem aquestes negociacions amb bona fe però amb una saludable dosi d'escepticisme i sempre ens vigilarem per assegurar que no es produeixi cap tipus de transgressió sobre la nostra sobirania, jurisdicció o control del Gibraltar en el curs d'aquestes negociacions", ha explicat.





El ministre principal de Gibraltar ha recalcat que ningú no ha d'esperar les cessions a la sobirania del Penyal. "No haurien de malgastar l'alè amb aquests disbarats. No haurien de malgastar tinta escrivint aquests disbarats. Ni les amenaces ni els incentius ens faran canviar d'idea. El Brexit no canvia res en aquest respecte", ha reblat.





De cara al 2019, Picardo ha recordat que serà un any d'"eleccions" i que els comicis gibraltarenys no se celebraran "abans del 29 de març" perquè els esforços s'han de concentrar en el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. "Hem de concentrar les nostres energies a travessar el Brexit amb encert. Seria irresponsable per la meva banda convocar eleccions quan hauríem d'estar preparant-nos per la nostra sortida (de la UE) i mai no posaré els avantatges partidistes per sobre dels interessos nacionals de tot Gibraltar", ha conclòs.