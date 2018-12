L'ONU demana a Espanya i Regne Unit "una soluciÃ³ definitiva" sobre la sobirania de Gibraltar

L'Assemblea General de l'ONU ha reclamat a Espanya i Regne Unit "una solució definitiva" sobre la qüestió de sobirania que afecta el penyal de Gibraltar.





Durant la celebració de la sessió plenària i per recomanació del seu Quarta Comissió (Política especial i descolonització), l'Assemblea General ha acordat, sense votació, una recomanació sobre la qüestió de Gibraltar.





Segons el text acordat, l'ONU acull amb beneplàcit "els esforços fets per tots per a resoldre problemes i avançar en un esperit de confiança i solidaritat, per tal de trobar solucions comunes i progressar en àrees d'interès mutu cap a una relació basada

en el diàleg i la cooperació ".









El passat 25 de novembre es va donar llum verda a l'acord negociat a nivell tècnic entre Londres i Brussel·les per fixar les condicions del divorci amb el Regne Unit en el marc del Brexit , un pacte que Espanya havia amenaçat de vetar fins a l'últim moment per aconseguir més claredat jurídica sobre l'estatus de Gibraltar .





En la recomanació, l'Assemblea General de l'ONU "pren nota" del desig del Regne Unit de continuar amb el Fòrum Trilateral per al Diàleg, que inclou els governs britànic, espanyol i gibraltareny.





Al seu torn, també recull la posició d'Espanya, que sosté que aquest fòrum ja no existeix i advoca perquè sigui reemplaçat "per un nou mecanisme de cooperació local", en què els pobles de Camp de Gibraltar i Gibraltar estiguin representades.