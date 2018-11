El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha subratllat aquest dilluns que Espanya ha aconseguit l'objectiu que perseguia sobre Gibraltar en les negociacions sobre l'acord de sortida del Regne Unit amb la Unió Europea, tenir l'última paraula sobre qüestions relatives al Penyal.





Abans de participar en un acte a la Universitat Complutense de Madrid, juntament amb el ministre d'Afers Estrangers alemany, Heiko Maas, el cap de la diplomàcia espanyola ha respost així a la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, que ha destacat davant la Cambra dels Comuns que no s'ha modificat l'esborrany de l'Acord de Retirada de la UE com va demanar Espanya "repetidament".





Els líders europeus van confirmar aquest diumenge el seu vistiplau a l'acord de divorci amb el Regne Unit, sobre el qual Espanya havia mostrat suspicàcies a l'entendre que no li concedia suficients garanties en relació a Gibraltar.





El Govern espanyol va accedir a votar a favor després d'obtenir una declaració política en què es reserva l'última paraula sobre qüestions relatives al Penyal. "Això és el que volíem i això és el que s'ha aconseguit, blanc sobre negre", ha emfatitzat el ministre d'Exteriors, que ha reiterat que Espanya ha aconseguit el seu objectiu sobre Gibraltar amb aquesta declaració jurada.





El ministre ha reiterat, com ja ha explicat "35 vegades", que l'objectiu de l'Executiu espanyol era "deixar clar que quan es negociï la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europa, aquesta negociació no afecti Gibraltar". "La negociació amb Gibraltar, que la pot haver-hi, és una negociació entre el Regne Unit i la Unió Europea però a part i aquesta ha de tenir l'acord d'Espanya", ha concretat.





"Això és el que volíem i és el que hem aconseguit." Què preteníem? Això. Ho hem aconseguit? Rodó ", ha postil·lat, i alhora ha instat a llegir la carta dels presidents de la Comissió i el Consell Europeu, Jean - Claude Juncker i Donald Tusk, en la qual es garanteix a Espanya que tindrà poder de decisió en els temes que afectin al Penyal.





"Llegeixi la carta dels president Trusk i Juncker, llegeixin aquesta carta i veuran el que diuen", ha subratllat Borrell, que ha incidit que si May ha dit que Espanya no ha aconseguit el que volia serà ella qui ho haurà d'explicar.