La intervenció decisiva del Rei en la crisi del Brexit per Gibraltar

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va consultar el rei Felip VI com actuar davant la crisi del Brexit pel conflicte amb Gibraltar i la intervenció del monarca va ser decisiva per solucionar-lo.





Això va propiciar que Espanya votés "sí" al text pactat a Europa sobre la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea.





La conversa entre Felip VI i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, va ser fructífera, en un moment en què les posicions d'Espanya i Europa estaven allunyades i qualsevol acord semblava impossible.





ÚLTIMES HORES





Així ho va confirmar Juncker. Tot va començar quan el mandatari europeu no va assistir dijous a la Conferència de les Regions Ultraperaféricas de la UE, que se celebrava a Gran Canària.





Inicialment, anaven a assitir Felip VI i Juncker, però aquest es va absentar precisament per la falta d'acord amb el Brexit.





Llavors Moncloa va considerar necessari traslladar a Zarzuela que seria idoni que Felip VI intervingués en l'assumpte. La conversa del Rei va ser fonamental per apropar el terreny entre Espanya i la UE i, finalment, es va proposar una solució acceptada tant per Madrid com Londres: Espanya té dret a ser escoltada en el tema de Gibraltar.