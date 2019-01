El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha confiat aquest dimarts que s'arribarà a un acord amb Pimec sobre la representativitat de les patronals catalanes en les pròximes setmanes: "Sóc optimista i estic convençut".





En la roda de premsa per informar dels acords de la junta directiva de l'organització, Sánchez Llibre ha explicat que els agents empresarials "necessiten" aquesta entesa entre patronals davant els grans reptes empresarials i la conjuntura econòmica que afrontaran durant els anys vinents.





Foment del Treball i Pimec es troben enfrontades per aquesta qüestió des de fa anys: han de decidir quina és la quota de representativitat que haurien de tenir totes dues i Fepime, la patronal de pimes de Foment.





Després de la judicialització del conflicte, la Generalitat disposa de la capacitat de mesurar aquesta representativitat, però Sánchez Llibre ha asseverat que aquest recompte no començarà fins que les negociacions amb Pimec hagin finalitzat.





NOMENAMENTS DE LES COMISSIONS ASSESSORES





Foment també ha comunicat la constitució de les comissions assessores que s'encarregaran al llarg de l'any d'ajudar a dissenyar les estratègies sectorials de la patronal. En total, es tracta de 26 comissions amb temes que van des del desenvolupament sostenible i el turisme i els serveis, fins a la formació, els riscos laborals, les polítiques d'igualtat o les relacions amb la Unió Europea.





Entre aquests grups, destaca el dedicat a la Agenda 2030, que té com a compromís de desenvolupar els objectius sostenibles indicats per l'ONU.





CECOT





Sánchez Llibre ha assegurat que Cecot es reincorporarà a la patronal "amb la major brevetat possible", després que l'any passat fos suspesa la seva participació com a sòcia de manera temporal per haver incomplert la normativa interna de l'organització.





Ha detallat que els dos secretaris generals d'ambdues patronals estan estudiant la fórmula jurídica perquè l'organització vallesana es pugui tornar a adherir a Foment i ha indicat que ho farà amb el mateix estatus que tenia abans de ser expulsada.





PRESSUPOSTOS





El president de la patronal ha reiterat que s'han d'aprovar tant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) com els de la Generalitat per garantir l'estabilitat política i econòmica.





Ha defensat que els comptes han de ser socials per fomentar la cohesió i estimular la inversió i la confiança empresarial per crear llocs de treball.





REFORMA LABORAL





Sánchez Llibre ha refusat que es derogui l'última reforma laboral perquè ha sostingut que va permetre que les empreses espanyoles es poguessin modernitzar i ser més competitives, a més d'evitar la seva fallida durant la crisi econòmica.





"Respectem la posició dels sindicats" que advoquen per la seva derogació, ha raonat, però ha remarcat que no la comparteixen.