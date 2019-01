Foment del Treball alerta que la inseguretat a Barcelona perjudica les inversions

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest divendres que la inseguretat a Barcelona és "mala consellera" per a l'execució d'inversions i perquè hi hagi la seguretat política, econòmica i jurídica que reclama la patronal.









"No és una bona notícia", ha respost després de reunir-se amb el president del Parlament, en preguntar-li sobre que els barcelonins consideren que el principal problema de la ciutat és la inseguretat, amb un 21%, segons el Baròmetre Semestral de l'Ajuntament de Barcelona que es va presentar aquest dijous.





Per això, ha emplaçat el govern municipal d'Ada Colau a "agafar les regnes com cal agafar-les" ia resoldre aquesta situació el més aviat possible.