La televisió del Grup Godó no treu cap. Aquest 2019, 8tv afronta la seva prova de foc: o subsisteix reconvertida a una cadena de "productes enllaunats" o s'extingeix llastada per les males dades d'audiència i un cost inassumible per al grup mediàtic.





Aquest any la "vuitena" cadena es quedarà sense espais informatius. La direcció de la cadena ha decidit prescindir del programa '8 al dia', que va ser presentat fa anys per Josep Cuní --actualment a la SER-- i posteriorment per Jordi Armenteras, Ramon Rovira i Pol Marsà.





El grup ja va quedar tocat quan en 2017 la Diputació de Barcelona va decidir retirar la coproducció televisiva del programa vespertí de la cadena. 8tv mai va poder reposar-se del tot de la sortida de la Xarxa Audiovisual Local, que li proporcionava uns recursos valuosos per a tirar endavant els seus programes.





A la vista del dèficit acumulat de la televisió --una càrrega de més de 36 milions d'euros-- i de les males dades de quota de pantalla, s'ha decidit concentrar la programació en continguts enllaunats com sèries, pel·lícules i documentals.





Amb un share que no supera els dos punts, el grup Godó ha decidit deixar la tele sota mínims. Sense producció pròpia i amb la recol·locació dels seus treballadors com a promesa, el futur de 8tv és més que incert. S'anunciarà aquest 2019 el seu tancament definitiu? Es vendrà a algun grup rival? Només el temps ho dirà.