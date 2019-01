El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de decret que convoca eleccions sindicals en el cos dels Mossos d'Esquadra per escollir els representants al Consell de la Policia, que començaran el 18 de gener, ha informat en un comunicat.





En total s'escolliran a 16 representants: 12 per a la escala bàsica, un per a l'escala intermèdia, un per a l'escala executiva, un per a la superior i un altre per a l'escala de suport.





D'acord amb la legislació, es tria un representant per cada 1.350 funcionaris o fracció, de cadascuna de les escales del cos policial català.





S'han de constituir un màxim de 100 meses electorals parcials no itinerants, d'acord a principis de proximitat geogràfica, vies de comunicació existents i nombre d'electors, on votaran els membres de les escales bàsica i intermèdia.





Els de les escales superior, executiva i de suport emetran el seu vot a les meses electorals parcials que es constitueixin a la seu central de la Direcció General de Mossos, en seus de les respectives regions policials i al complex central del cos policial a Sabadell (Barcelona).





ANUL·LACIÓ DE LES ELECCIONS DE 2015





El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat el juliol de 2017 una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·lava el procediment electoral de 2015 de representants al cos de Mossos d'Esquadra, segons una providència del TS.





La sentència del TSJC va estimar parcialment un recurs contenciós-administratiu interposat pels sindicats de Trisindical --que en aquestes eleccions estaven formada pels sindicats SPC, SME i CAT-- contra el Decret 79/2015 de convocatòria d'eleccions dels representants dels membres de la policia catalana, i el va anul·lar "per ser contrari a dret".





El jutge va considerar que s'havia vulnerat "el dret fonamental a la igualtat de les organitzacions sindicals" que preveu la Constitució, fet que el va portar a declarar la nul·litat del procediment electoral.